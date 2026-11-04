Los Juegos Deportivos de la Ciudad consolidan su impronta

El programa deportivo municipal cerró una gran temporada, convocando a miles de chicos, chicas, jóvenes universitarios y deportistas adaptados en diferentes disciplinas. El evento se reafirma como un espacio comunitario, recreativo y de competencia importante en la agenda local.
Con la segunda jornada de fútbol de la “Copa mi Ciudad”, finalizó una nueva edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad. Como sucedió en años anteriores, se dividió en diferentes etapas de encuentros y competencias: Etapa Juvenil, Etapa Universitaria, Adaptados y “Copa mi Ciudad”, con formatos participativos y otros que fueron clasificatorios para los Juegos Entrerrianos.
Con una masiva concurrencia a lo largo de sus diferentes instancias, el programa ratificó su rol fundamental en la promoción de la salud, los valores deportivos y el encuentro ciudadano.
“Estamos muy contentos de ver cómo los Juegos se han consolidado como un espacio de encuentro, competencia y recreación, donde paranaenses de todas las edades encuentran una oportunidad para participar, divertirse y compartir a través del deporte”, señaló al respecto el subsecretario de Deportes Municipal, Juan Arbitelli.
“Este crecimiento reafirma una convicción que menciona nuestra intendenta, Rosario Romero: el deporte construye valores. Fortalecer estos espacios de participación e integración es una muestra del compromiso de esta gestión que tiene al deporte en el centro de su agenda de gobierno”, finalizó el funcionario.
Detalles
Etapa Juvenil: esta instancia reunió a 800 participantes de entre 12 y 18 años. Chicos y chicas de distintos puntos de la ciudad compitieron en disciplinas como atletismo, básquet, vóley, hockey, fútbol femenino y ajedrez, tanto en formatos participativos como en aquellas disciplinas que fueron clasificatorias a los Juegos Entrerrianos y, posteriormente, a los Juegos Deportivos Evita.
Etapa Universitaria: En su tercera edición, la propuesta dirigida a la comunidad académica convocó a más de 800 estudiantes durante cinco intensas jornadas de competencia. Alumnos de facultades e institutos superiores le dieron vida a torneos de fútbol, básquet 3x3, vóley y natación, afianzando el deporte como un puente de integración para la juventud universitaria.
Deportes Adaptados: Con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades, las jornadas destinadas a deportistas adaptados tuvieron una emotiva y destacada convocatoria. Cientos de atletas brillaron en disciplinas como atletismo adaptado y natación, actividades llevadas a cabo en una jornada intensa en las instalaciones del club Estudiantes.
Copa Mi Ciudad: Esta propuesta estuvo destinada a la participación de las diferentes Escuelas Municipales de Deportes. Fútbol, básquet y vóley fueron las disciplinas donde miles de chicos y chicas de entre 6 y 13 años se divirtieron, compartieron con sus pares y disfrutaron de una experiencia inolvidable.
Organizados por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Paraná, los Juegos Deportivos de la Ciudad fueron una propuesta que ratificó el compromiso municipal con el deporte social y competitivo, generando espacios para que chicos y grandes exploren nuevas vivencias, aprendan y potencien sus habilidades.