Crespo se prepara para la Fiesta Nacional de la Avicultura con Turf, El Polaco y Soledad

La 32ª edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura se realizará este viernes, sábado y domingo en Crespo, con una programación que incluirá los espectáculos de Turf, El Polaco y Soledad, una exposición dedicada a la producción avícola, propuestas gastronómicas y actividades solidarias. El encuentro comenzará a las 18 de cada jornada en el predio ferial ubicado en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga, y contará con dos escenarios que permitirán la participación de artistas nacionales, locales y regionales.

Elonce realizará una cobertura durante las tres jornadas, con transmisiones y contenidos especiales del segmento Nuestras Fiestas, para mostrar los espectáculos y las actividades de una celebración vinculada con la identidad productiva de Crespo y de Entre Ríos.

En la previa al evento, el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, brindó detalles de la organización en diálogo con Elonce y destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura. La preparación comenzó en marzo y contempló la participación de empresas, instituciones, comerciantes y organizaciones sociales, con el objetivo de reunir en un mismo espacio las actividades productivas y las propuestas recreativas.

“Es una fiesta que la venimos trabajando hace mucho tiempo. Ya en marzo empezamos las conversaciones para llegar a este fin de semana, así que con mucho trabajo, mucha angustia, ansiedad, una mezcla de sensaciones”, expresó Cerutti. El jefe comunal señaló que la celebración logró consolidarse como un encuentro que representa tanto a la industria avícola como a la comunidad crespense.

“Esta fiesta es una interacción entre lo público y lo privado. Nosotros necesitamos mucho apoyo de la industria. Y esta es una fiesta que se financia completamente con todo lo que es el esponsoreo, la venta de entradas y la venta de los stand”, explicó el mandatario municipal.

Turf, El Polaco y Soledad: la cartelera de los tres días

La programación artística tendrá tres espectáculos principales. El viernes se presentará Turf, mientras que el sábado será el turno de El Polaco. El cierre del domingo estará a cargo de Soledad Pastorutti, en una jornada para la que los organizadores esperan una importante concurrencia de público.

Los artistas de la Fiesta de la Avicultura.-

Cerutti explicó que la fiesta contará con un escenario principal destinado a los espectáculos centrales y un segundo espacio dedicado a artistas jóvenes de Crespo y otras localidades de la región. Ambos sectores tendrán actividades durante las jornadas, aunque la programación del escenario joven se organizará para permitir que los asistentes también puedan disfrutar de las presentaciones nacionales.

El intendente destacó la importancia de brindar oportunidades a los músicos que comienzan sus carreras. Según explicó, el escenario joven incluirá bandas de distintos géneros, especialmente grupos de rock y propuestas vinculadas con el repertorio nacional. La experiencia había tenido una buena respuesta en la edición anterior y volverá a formar parte de la celebración.

Los artistas de la Peña Joven.-

Una exposición dedicada a la industria avícola

Además de los espectáculos musicales, la Fiesta Nacional de la Avicultura tendrá un espacio destinado a mostrar el desarrollo productivo del sector. La exposición estará organizada por la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura, entidad que históricamente impulsó la celebración y que actualmente trabaja junto con el Municipio.

Cerutti explicó que, desde 2016, se fortaleció la organización conjunta para ampliar el alcance de la fiesta e incorporar nuevas actividades. “Hemos logrado amalgamar lo que es la producción junto con la ciudad”, sostuvo al referirse a la integración entre la muestra industrial, los comercios y las propuestas culturales.

En el pabellón avícola, los productores y visitantes podrán conocer novedades relacionadas con nutrición animal, sanidad, logística, instalaciones, galpones y equipamiento utilizado en la actividad. También participarán empresas vinculadas con maquinaria agrícola y servicios destinados al sector, en una exposición orientada a presentar avances tecnológicos y herramientas para la producción.

Paseo comercial, gastronomía y dos escenarios

El predio contará con un paseo comercial integrado por establecimientos de Crespo, Paraná y otras localidades cercanas. También habrá espacios para emprendedores y concesionarios de maquinaria agrícola, además de sectores gastronómicos distribuidos en diferentes puntos del recorrido.

Según detalló Cerutti, la propuesta incluirá cantinas y un espacio con una modalidad similar a un patio cervecero, donde los visitantes podrán permanecer durante las distintas actividades. La intención es que el público pueda recorrer la exposición, conocer productos y servicios, disfrutar de la gastronomía y asistir a los espectáculos sin salir del predio.

El intendente definió la celebración como un paseo que combina distintas propuestas para públicos de todas las edades. En ese sentido, remarcó que la organización busca ofrecer alternativas tanto para quienes están vinculados con la producción avícola como para las familias que concurren principalmente por los espectáculos y las actividades recreativas.

Turf, El Polaco y Soledad llegan a la Fiesta Nacional de la Avicultura: todos los detalles

Pollo al disco solidario con $20 millones en premios

Una de las actividades que volverá a realizarse será el concurso de pollo al disco solidario, una propuesta que convoca a cooperadoras, clubes y organizaciones sociales de Crespo para competir mediante la elaboración de este plato tradicional.

Cerutti confirmó que la competencia contará con 20 millones de pesos en premios, destinados a las instituciones participantes. Para acceder a los fondos, las organizaciones deberán presentar proyectos que permitan identificar el destino de los recursos, con el objetivo de que los premios contribuyan al desarrollo de actividades comunitarias.

El concurso tendrá dos modalidades de evaluación. Una estará relacionada con el sabor y la preparación del pollo al disco, mientras que la otra buscará ampliar las posibilidades de participación y distribución de los premios. El intendente destacó que la experiencia de la edición anterior había generado una importante movilización de instituciones y vecinos.

Cómo comprar las entradas para la Fiesta Nacional de la Avicultura

Las entradas podrán adquirirse de manera anticipada a través de la página oficial de la Fiesta Nacional de la Avicultura. Esta semana, las entradas anticipadas se podrán adquirir en las cajas que funcionan en el edificio de la Municipalidad de Crespo y en el Área de Prevención y Seguridad Urbana -Terminal de Ómnibus- el martes, miércoles y jueves (de 7:00 a 13:00) y viernes (7:00 a 11:00).

-En el predio ferial las boleterías estarán habilitadas a partir de los siguientes horarios: viernes (19:00), sábado y domingo (ambas jornadas desde las 18:00). Estarán ubicadas sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín (habrá 4 puestos en el ingreso principal al predio) y sobre Alemanes del Volga (la entrada por la parte cercana a Hermanos Henkel, contará con dos puntos habilitados).

-En cada sector de boletería también se tendrá la colaboración del Voluntariado de la FNA, para agilizar el ingreso de las personas que adquirieron entradas anticipadas (control del tiket y QR).

-Si sos de Crespo o ejido tenés beneficios comprando en cajas, presentando tu DNI. El valor por día será el siguiente: $26.000 (viernes), $24.000 (sábado) y $30.000 (domingo). Comprando el combo el costo es de $56.000. Cabe aclarar que los menores de 16 años (Crespo y ejido) ingresan gratis presentando DNI.

-Las Entradas Generales, por su parte, tienen este valor diario: $35.000 (viernes), $30.000 (sábado) y $45.000 (domingo). Comprando el combo el costo es de $80.000. Menores de 10 años (inclusive) gratis.

-El viernes también se podrá adquirir el combo para los tres días, en las boleterías ubicadas en el predio ferial.

-Durante las tres jornadas hay promociones de tres cuotas sin interés si sos cliente del Banco Entre Ríos o Banco Santa Fe. ​

-Ingreso gratuito para titulares de Certificado Único de Discapacidad (presentando el CUD). Si requiere acompañante, también debe figurar en el CUD.

-20% de descuento presentando el carnet de jubilación (comprando en cajas municipales o en puerta en el predio de la FNA).

La organización del evento se financia mediante el aporte de patrocinadores, la comercialización de entradas y la venta de espacios para expositores. El intendente señaló que el acompañamiento de las empresas resulta fundamental para sostener la celebración, especialmente en un contexto económico que también presenta desafíos para los sectores productivos.

Los preparativos y las expectativas para el fin de semana

La Fiesta Nacional de la Avicultura comenzó sus actividades previas el fin de semana anterior con una maratón que reunió a participantes de la ciudad y la región. Esa propuesta formó parte del calendario de actividades organizado para acompañar la celebración principal.

Cerutti reconoció que la planificación también estuvo atravesada por la incertidumbre sobre las condiciones meteorológicas, especialmente ante las previsiones relacionadas con el fenómeno de El Niño. Sin embargo, manifestó su expectativa de que las jornadas puedan desarrollarse con normalidad y señaló que los organizadores siguen de cerca la evolución de las condiciones previstas para el fin de semana.

“Hemos puesto mucho trabajo, mucho empeño hace muchos meses y, como siempre decimos, nosotros no tenemos ninguna duda de que esta va a ser la mejor fiesta de todas”, expresó el intendente al invitar a los vecinos de Paraná y de toda la provincia.