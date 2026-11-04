Comienza el pago de becas a estudiantes entrerrianos  

El Instituto Becario Provincial dio a conocer las fechas en las que se dará cumplimiento al cronograma de noviembre. Se realizará en dos tramos, a través del Banco Entre Ríos y por finalización de DNI del titular.

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, adelantó que "hoy miércoles y mañana jueves daremos cumplimiento al cronograma de becas correspondientes al mes de noviembre".

"El gobierno de Entre Ríos realiza una inversión muy importante para acompañar los sueños de miles de estudiantes de la provincia. Con el equipo del Instituto Becario seguimos trabajando para ver cada caso, de manera personal y puntual, para que todos aquellos alumnos que cumplan con los requisitos puedan recibir la beca provincial", sostuvo.

El funcionario detalló que "este cronograma incluye beneficiarios de nivel secundario y superior, tanto becas nuevas como renovaciones. El cumplimiento se lleva a cabo a través del Banco Entre Ríos, por finalización de Documento del titular".

Finalmente, el director recordó que "se trata del último cronograma de este 2026, retomando en marzo hasta alcanzar los nueve pagos previstos para la beca. A través de la APP, cada becado podrá dar seguimiento a su situación con fechas y pagos realizados", concluyó.

Cronograma de pagos - Noviembre

- Miércoles 4: DNI terminados en 0, 1, 2 , 3 y 4.

- Jueves 5: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.