Asignaciones de Pago Único de ANSES: cuánto se cobra en noviembre y cuándo empiezan los depósitos

ANSES actualizó las Asignaciones de Pago Único correspondientes a noviembre de 2026, con un incremento del 1,93%. Estas prestaciones se abonan ante un nacimiento, matrimonio o adopción y requieren una solicitud y la acreditación del acontecimiento familiar.

Los nuevos valores fueron establecidos mediante la Resolución 303/2026. La actualización toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor de septiembre.

A diferencia de las asignaciones mensuales, estos beneficios se cobran una sola vez por cada hecho que corresponda. El calendario de noviembre comprende a todas las terminaciones de DNI, sin fechas diferenciadas por documento.

Cuánto se paga por cada prestación

La asignación por nacimiento alcanza los $93.035 y se abona por cada hijo. En el caso de adopción, el importe actualizado es de $556.217 por cada menor adoptado.

Por matrimonio, ANSES paga $139.300 a cada cónyuge que reúna las condiciones del régimen. Si ambos cumplen los requisitos, cada uno puede solicitar y recibir la prestación.

El depósito se realiza después de acreditar el acontecimiento y obtener la aprobación de la solicitud. Por eso, los importes anunciados no constituyen un adicional automático para todos los beneficiarios del organismo.

Cuándo se cobran en noviembre

La primera liquidación estará disponible desde el miércoles 11 de noviembre hasta el jueves 10 de diciembre. Ese período incluye las asignaciones por nacimiento, matrimonio y adopción, para todas las terminaciones de documento.

La segunda liquidación comenzará el miércoles 25 de noviembre y también se extenderá hasta el 10 de diciembre. La fecha correspondiente a cada solicitud podrá consultarse desde mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Para acceder, el Ingreso del Grupo Familiar no puede superar los $6.543.628. Además, si uno de sus integrantes percibe más de $3.271.814, el grupo queda excluido aunque la suma de ingresos sea inferior al tope general.

Requisitos y plazos para hacer el trámite

Los solicitantes deben tener actualizados sus datos personales y vínculos familiares, presentar el DNI y acreditar el nacimiento, matrimonio o adopción. Los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el régimen necesitan al menos seis meses de antigüedad laboral.

Para nacimiento, el niño debe tener entre dos meses y dos años al momento de la solicitud. En adopción, el plazo va desde los dos meses hasta los dos años posteriores a la sentencia; para matrimonio, se cuenta desde la celebración.

La gestión puede iniciarse mediante Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También se puede realizar en una oficina de ANSES con turno previo y la documentación correspondiente a cada prestación.