Victoria demócrata en Texas: una latina derrotó a Abbott tras décadas de dominio republicano

La demócrata Gina Hinojosa logró consagrarse como la primera latina en ganar la gobernación de Texas y la tercera mujer en ocupar el cargo, tras derrotar al republicano Greg Abbott, según proyecciones de medios sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos.

En tanto, el pastor James Talarico se convirtió en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años.

Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo, y devolvió a los demócratas el control de la gobernación texana por primera vez desde 1995, cuando la entonces gobernadora Ann Richards dejó el cargo.

La candidata demócrata obtenía más de cuatro millones de votos, equivalentes al 57 % de los sufragios contabilizados hasta el momento, con el 68 % del escrutinio completado, mientras que Abbott alcanzaba el 41 %, con 2.946.679 votos.

La victoria de Hinojosa se produjo después de una campaña en la que Abbott gastó decenas de millones de dólares más que su rival.

El republicano, que aspiraba a convertirse en el gobernador con más años en el cargo en la historia de Texas, había mantenido el control del estado para su partido durante décadas.

El mes pasado, Hinojosa incluso demandó a Abbott alegando que el magnate Elon Musk, el dueño de Tesla y la red social X, financiaba su campaña de reelección mientras recibía ventajas fiscales y contratos con el estado, unas denuncias que pasaron factura a su rival.

Hinojosa destacó que nunca le molestó que sus oponentes dudaran de ella, pero sí que lo hicieran de quienes la apoyaron, reafirmando que todo es posible.

Como figura clave de una nueva generación de líderes, Hinojosa centró su propuesta en el costo de vida, atrayendo a votantes independientes y desilusionados con temas como la inflación en alimentos y combustible, e incluyó la promesa de una moratoria a la construcción de nuevos centros de datos.

El triunfo del senador demócrata James Talarico

También en Texas, el pastor presbiteriano y educador de 37 años se impuso al candidato republicano Ken Paxton, exfiscal general del estado que era una apuesta personal del presidente Donald Trump, pese a ser una figura plagada por varios escándalos de corrupción.

En una carrera que se preveía apretada, Talarico se imponía por 20 puntos porcentuales con en torno al 70 % del voto escrutado, según datos de AP, y acabó por hacer historia en un estado donde el presidente Donald Trump ganó por más de 13 puntos porcentuales en las presidenciales de 2024 y donde no se elegía a un senador demócrata desde 1988.

La victoria en Texas supone el tercer escaño del Senado arrebatado por los demócratas en las elecciones de medio mandato celebradas tras las victorias en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Basando su campaña en la "política del amor", el populismo económico y una propuesta integradora, Talarico apeló a desmantelar un sistema corrupto uniendo a ciudadanos de diversos orígenes e ideologías.