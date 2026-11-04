Boca y River podrían volver a enfrentarse en el Clausura: las posiciones que definirán el cruce

Boca y River podrían volver a enfrentarse en el Torneo Clausura después del triunfo xeneize por 1 a 0 del último domingo. Con una fecha pendiente de la fase regular, las posiciones definitivas de ambos determinarán si habrá un nuevo Superclásico y en qué instancia podría disputarse.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena está segundo en la Zona A con 30 puntos, detrás de Instituto, que tiene 33. El equipo de Leonardo Ponzio ocupa el cuarto lugar de la Zona B con 23 unidades.

Con esas ubicaciones, no se enfrentarían en octavos: el rival de Boca sería Independiente Rivadavia y el de River, Lanús. Sin embargo, los resultados de la última jornada todavía pueden modificar el cuadro.

La combinación necesaria para un Superclásico en octavos

Los cruces se organizan entre el primero de una zona y el octavo de la otra, el segundo y el séptimo, el tercero y el sexto, y el cuarto y el quinto. Por eso, para enfrentarse de inmediato, las posiciones finales de ambos deben sumar nueve.

Boca puede terminar entre el primer y el cuarto puesto de su grupo, mientras que River puede ubicarse entre el cuarto y el octavo. Las combinaciones posibles son primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto o cuarto contra quinto.

La primera alternativa requiere que el Xeneize venza a Defensa y Justicia, que Instituto pierda y que se revierta la diferencia de gol favorable a los cordobeses. A su vez, el Millonario tendría que caer al octavo lugar mediante una derrota ante Aldosivi y resultados favorables para sus perseguidores.

Las otras posiciones que podrían enfrentarlos

Si Boca conserva el segundo puesto, necesitará que River termine séptimo para tenerlo como rival. Ese escenario depende tanto del resultado en Mar del Plata como de lo que hagan los equipos que buscan superar al conjunto de Ponzio.

Las otras dos posibilidades son que el Xeneize termine tercero y el Millonario sexto, o que finalicen cuarto y quinto, respectivamente. Una derrota ante Defensa y Justicia abriría la posibilidad de que el equipo de Arruabarrena retroceda posiciones, según los demás resultados.

Para River, empatar o perder dejaría mayor margen para que sus perseguidores lo desplacen. Si gana, tendría más posibilidades de mantenerse cuarto, aunque también deberá atender a la diferencia de gol de Belgrano y Barracas Central.

Qué ocurriría si no se encuentran en la primera eliminatoria

La ausencia de un Superclásico en octavos no descartaría otro enfrentamiento durante el torneo. Boca y River podrían encontrarse en una ronda posterior si avanzan y sus ubicaciones los colocan en el mismo sector del cuadro.

Una combinación que habilitaría un encuentro antes de la final sería que el Xeneize termine en una posición impar y el Millonario en una par. También podría ocurrir a la inversa: Boca segundo o cuarto y River quinto o séptimo, siempre según el armado de las llaves.

La definición comenzará a aclararse con la visita de River a Aldosivi, el jueves a las 15, y continuará con Boca ante Defensa y Justicia, el

sábado a las 17.30. Una vez completada la fecha quedarán establecidos los cruces y el eventual camino hacia otro Superclásico.