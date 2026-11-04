El crédito a las familias no repunta: el financiamiento con tarjetas cayó un 12,2% real en un año

El crédito destinado a las familias volvió a retroceder en octubre, tanto en las tarjetas como en los préstamos personales. Según un informe de First Capital Group elaborado con datos del Banco Central, ambas líneas disminuyeron al descontar el efecto de la inflación.

El financiamiento total al sector privado en pesos alcanzó los $111 billones. Aunque creció un 2% mensual en valores nominales, la mejora fue de apenas un 0,1% en términos reales, según informó Ámbito.

Frente a octubre de 2025, el saldo total cayó un 1,6% ajustado por inflación. Para realizar esos cálculos, el relevamiento utilizó una inflación estimada del 1,9% mensual y del 33% interanual.

Las promociones no alcanzaron para sostener las tarjetas

Los saldos financiados con tarjetas en pesos llegaron a $25,5 billones y bajaron un 2,3% real respecto de septiembre. La caída interanual fue del 12,2%, pese a que el monto expresado en pesos resultó mayor que un año atrás.

El retroceso ocurrió durante un mes con promociones por el Día de la Madre y otras campañas comerciales. El indicador mide el saldo financiado con tarjetas y no debe confundirse con una caída equivalente en la cantidad de compras.

“La demanda está realizando también un ajuste en sus gastos debido al estancamiento de su ingreso disponible”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group. Según el especialista, después de dos meses de crecimiento real, esta línea volvió a perder terreno.

Los préstamos personales también retrocedieron

El saldo de los préstamos personales alcanzó los $22,5 billones. Descontada la inflación, disminuyó un 0,6% mensual y un 8,3% frente a octubre del año pasado.

El informe señaló que esta línea cayó en términos reales en 12 de los últimos 13 meses. Vinculó esa evolución con dificultades de pago de algunos deudores y con un aumento de la morosidad.

En ese contexto, los bancos concentran esfuerzos en regularizar a los clientes con atrasos antes de expandir las nuevas colocaciones. Las familias, por su parte, mantienen cautela frente a las condiciones disponibles para tomar crédito.

Los hipotecarios y las empresas mostraron otra evolución

Los préstamos hipotecarios, incluidos los ajustables por UVA, crecieron un 3,3% real mensual y un 23,7% interanual. Su saldo llegó a $9,6 billones y fue uno de los segmentos que sostuvo el financiamiento durante octubre.

Los créditos prendarios, utilizados principalmente para comprar vehículos, permanecieron prácticamente estancados frente a septiembre. En la comparación anual registraron una caída real del 10,4%, en un escenario de menor actividad del mercado automotor.

El financiamiento comercial en pesos aumentó un 1% real mensual y un 4,2% interanual. “Se evidencia un estancamiento en las líneas mayoritariamente familiares”, resumió Barbero al distinguir el desempeño del crédito para las familias del destinado a empresas y viviendas.