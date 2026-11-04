Aumentan los sueldos de seguridad privada: cuánto cobran los vigiladores en noviembre

Los trabajadores de seguridad privada comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 tienen nuevos salarios en noviembre de 2026. Para el vigilador general, el total conformado llega a $1.864.000, antes de los descuentos correspondientes.

Ese importe reúne un básico de $1.069.000, presentismo de $180.000, viáticos mensuales de referencia por $545.000 y una suma no remunerativa de $70.000. La liquidación final puede variar según la jornada, las inasistencias, la antigüedad y otros conceptos particulares.

La actualización responde al acuerdo entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI). El entendimiento estableció incrementos escalonados hasta diciembre y fue homologado mediante la Disposición 897/2026.

Cuánto cobra cada categoría en noviembre

El vigilador bombero, el personal de verificación de eventos y el operador de monitoreo tienen un básico de $1.140.500. Al incorporar los conceptos previstos en la escala, el total conformado de esas categorías alcanza los $1.950.600.

Para administrativos y guías técnicos, el básico es de $1.173.400 y el total conformado asciende a $1.991.400. El vigilador principal y el instalador de sistemas electrónicos perciben un básico de $1.210.200, con un total de referencia de $2.035.900.

El controlador de admisión y permanencia general comparte los valores del vigilador general: $1.069.000 de básico y $1.864.000 de total conformado. Estas cifras incluyen adicionales y no deben confundirse con el sueldo neto que se deposita.

Qué aumentó respecto de octubre

El básico del vigilador general pasó de $1.053.200 en octubre a $1.069.000 en noviembre. La diferencia es de $15.800, equivalente a una suba aproximada del 1,5%.

El total conformado de esa categoría aumentó de $1.827.200 a $1.864.000, una mejora de $36.800. Además del básico, influyeron el incremento de los viáticos mensuales de referencia, de $534.000 a $545.000, y la suma no remunerativa, que pasó de $60.000 a $70.000.

Los viáticos de seguridad privada se fijaron en $21.800 por día efectivamente trabajado. También se establecieron un adicional aeroportuario de $144.900, uno de $82.400 para los trabajadores alcanzados por el régimen de Neuquén y un adicional vacacional de $21.800 diarios, hasta un máximo de 21 días.

Los descuentos y el próximo tramo salarial

El acuerdo contempla un aporte solidario del 2% calculado exclusivamente sobre el básico, sin incluir presentismo, viáticos ni otros adicionales. En noviembre representa $21.380 para el vigilador general y el controlador de admisión y permanencia general, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

En diciembre, el básico del vigilador general llegará a $1.085.000 y la suma no remunerativa será de $120.000. Con $180.000 de presentismo y $545.000 de viáticos de referencia, el total conformado alcanzará los $1.930.000.

La suma extraordinaria de diciembre se incorporará a los salarios básicos desde el 1 de enero de 2027. Mientras conserve su carácter no remunerativo, el acuerdo establece que no se computará para aguinaldo, vacaciones y horas extras, entre otros conceptos.