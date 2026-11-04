Retiraron los paraguas de la Peatonal San Martín tras los fuertes vientos en Paraná

Los paraguas de colores instalados en la Peatonal San Martín de Paraná fueron retirados este miércoles por la mañana, luego de que las condiciones meteorológicas de los últimos días provocaran inconvenientes en la estructura decorativa. Algunos elementos se habían dado vuelta, otros se desengancharon y varios debieron ser cerrados. Tras lo sucedido, Elonce recorrió el paseo de compras y consultó a los vecinos sobre la propuesta.

La decoración había sido colocada recientemente como parte de una iniciativa del Centro Comercial e Industrial de Paraná, que adquirió los paraguas, mientras que la Municipalidad se encargó del diseño y la instalación. El objetivo era embellecer el paseo comercial y extender la propuesta desde calle La Paz hasta Gualeguaychú.

Retiraron los paraguas de la Peatonal San Martín (foto Elonce)

Sin embargo, las ráfagas de viento afectaron los elementos a pocos días de su colocación. Durante la jornada anterior se registraron vientos del sudeste de aproximadamente 25 kilómetros por hora y, finalmente, este miércoles se decidió retirar los paraguas.

Qué dijeron los vecinos sobre la propuesta

Elonce consultó a distintas personas que transitaban por la peatonal para conocer sus opiniones sobre la decoración y la decisión de retirarla. Las respuestas reflejaron posturas diferentes: algunos cuestionaron la inversión y el lugar elegido, mientras que otros destacaron el atractivo visual que aportaban los paraguas.

Dos jóvenes entrevistados señalaron que habían conocido la iniciativa a través de las redes sociales y que ese mismo miércoles se enteraron de que los elementos habían sido retirados.

Al ser consultados sobre la propuesta, uno de ellos respondió: “Un gasto de plata al pedo sin justificación”. Cabe aclarar que los paraguas habían sido adquiridos por el Centro Comercial e Industrial de Paraná y que la Municipalidad se había ocupado de su colocación.

Retiraron los paraguas de la Peatonal San Martín (foto Elonce)

Otra de las personas entrevistadas expresó una opinión favorable sobre la iniciativa. “Eran recopados. Sí, me gustaron mucho. Le dieron como un lindo ambiente a la peatonal más que nada”, expresó.

Al preguntarle si consideraba conveniente volver a colocarlos, respondió que el lugar elegido le parecía adecuado. También sugirió extender la decoración hacia otros sectores del centro, especialmente en dirección a una de las plazas cercanas.

Su testimonio reflejó una valoración positiva de la propuesta, aunque los inconvenientes ocasionados por el viento plantearon interrogantes sobre las condiciones necesarias para mantenerla.

Retiraron los paraguas de la Peatonal San Martín (foto Elonce)

Un tercer vecino también consideró que los paraguas aportaban una mejora estética a la peatonal. A diferencia de quienes cuestionaron la iniciativa, sostuvo que sería conveniente encontrar una solución técnica que permitiera reinstalarlos. “Estaba bueno para que quedara bien en la peatonal, estaba buena la idea”, manifestó.

Cuando le preguntaron si volvería a colocarlos, respondió afirmativamente y mencionó que existen experiencias similares en otras ciudades argentinas y del exterior. “Yo creo que sí, habría que buscarle una vuelta para colocarlo bien, porque existe en otros lugares acá en Argentina y en el mundo donde hay toda una calle con paraguas, así que de querer se puede”, señaló.