El viento dañó los paraguas multicolores recién instalados en Peatonal San Martín

REDACCIÓN ELONCE
Los paraguas multicolores colocados hace pocos días en la Peatonal San Martín de Paraná sufrieron daños por el viento sudeste que alcanzó los 25 km/h durante la mañana del miércoles. Elonce registró imágenes de los destrozos y el SMN anticipó ráfagas de hasta 50 km/h para la tarde.
Los fuertes vientos provocaron daños en los paraguas multicolores que habían sido instalados recientemente sobre la Peatonal San Martín de Paraná, como parte de una iniciativa de ornamentación impulsada por la Municipalidad y el Centro Comercial e Industrial. Durante las primeras horas de este miércoles, las estructuras decorativas sufrieron las consecuencias del viento sudeste, que alcanzaba una velocidad de 25 kilómetros por hora en la capital entrerriana.
Las imágenes registradas por Elonce en el tradicional paseo comercial permitieron observar que varios de los paraguas colocados sobre la peatonal habían quedado dañados por la acción del viento. La situación se produjo apenas unos días después del inicio de la intervención, que contempla la instalación de elementos decorativos de distintos colores para renovar la imagen del microcentro y atraer a vecinos y visitantes.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones ventosas continuarían durante la jornada. Para la tarde de este miércoles se anticipaban ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, por lo que se esperaba que la intensidad del viento aumentara respecto de los registros de las primeras horas de la mañana.
Los daños en los paraguas de la Peatonal San Martín
La intervención sobre la Peatonal San Martín había comenzado recientemente y los primeros paraguas multicolores ya formaban parte de la imagen del principal paseo comercial de Paraná. Sin embargo, las condiciones meteorológicas registradas entre la noche de este martes y la mañana de este miércoles afectaron parte de la ornamentación, que había sido colocada como una propuesta para embellecer el espacio público y generar un nuevo atractivo para quienes recorren el centro de la ciudad.
Elonce registró imágenes de los daños ocasionados por el viento en las estructuras decorativas. Los paraguas, instalados sobre el recorrido peatonal, habían sido incorporados como parte de un proyecto que contempla ornamentar seis cuadras, desde calle La Paz hasta Gualeguaychú.
La propuesta había sido presentada por la Municipalidad de Paraná en conjunto con el Centro Comercial e Industrial, con el objetivo de mejorar la imagen del paseo de compras y acompañar distintas actividades destinadas a fortalecer las ventas.
Cabe aclarar que los paraguas habían sido adquiridos por el Centro Comercial e Industrial de Paraná.
El proyecto contempla la instalación de 105 paraguas
La intendenta Rosario Romero había recorrido el sector durante el inicio de los trabajos y explicado que la intervención se desarrollaría de manera progresiva. En esa oportunidad, indicó que las tareas de ornamentación ya estaban en marcha y que la colocación de los paraguas avanzaría sobre diferentes sectores del tradicional paseo comercial.
“Los trabajos ya comenzaron y pueden observarse los andamios dispuestos para la colocación de las estructuras. En esta primera etapa se instalarán 105 paraguas, que progresivamente cubrirán distintos sectores de la peatonal”, había señalado Romero al presentar la iniciativa.
La jefa comunal también había destacado que el proyecto surgió de un trabajo conjunto entre el sector público y el privado, con la intención de acompañar a los comerciantes y generar nuevas propuestas para quienes visitan el centro. La instalación de paraguas multicolores buscaba transformar la imagen habitual de la peatonal y ofrecer un atractivo visual que incentivara los paseos y las compras.