Cristina Kirchner celebró el resultados de las elecciones de Estados Unidos con un mensaje en inglés

Cristina Kirchner publicó este miércoles un breve mensaje en inglés en su cuenta de X: “Beautiful morning!!!”, que significa “Hermosa mañana”. La frase apareció en el contexto de las elecciones de medio término de Estados Unidos, después de que hubiera anticipado una derrota del Partido Republicano.

El posteo fue realizado a las 9.51 y no incluyó explicaciones adicionales. Su contenido fue leído como una celebración política por el contraste con el pronóstico que había formulado días antes.

La expresidenta había expresado su expectativa electoral en una entrevista con The Washington Post difundida el lunes 2 de noviembre. Allí cuestionó la influencia de Donald Trump sobre los gobiernos de derecha de América Latina.

El pronóstico que había hecho sobre Trump

En ese reportaje, Cristina Kirchner sostuvo que el presidente estadounidense y su partido perderían las elecciones. Presentó esa posibilidad como una paradoja respecto del papel que atribuyó a Trump en la política regional.

Según afirmó, el mandatario había hecho “todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina”. A continuación, anticipó que enfrentaría una derrota electoral en su propio país.

Beautiful morning!!! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 4, 2026

La publicación en X retomó la atención sobre esas declaraciones, aunque no mencionó directamente a Trump ni a los republicanos. Tampoco incluyó cifras, resultados por distrito o referencias a la composición del Congreso.

La respuesta de Mayra Mendoza y la entrevista

Entre las respuestas al mensaje apareció una de Mayra Mendoza. La exintendenta de Quilmes compartió una imagen acompañada por un sticker con la inscripción “I VOTED”, que significa “Yo voté”.

La entrevista con el diario estadounidense también abordó la situación judicial y el futuro político de Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario. En ese intercambio, la exmandataria cuestionó al sistema judicial argentino.

Además, dejó abierta la posibilidad de competir electoralmente en 2027, condicionada a recuperar sus derechos políticos. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, expresó al referirse a una eventual candidatura.