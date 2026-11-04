El Gobierno aplazó la licitación del Belgrano Cargas: recibirán ofertas hasta el 21 de diciembre

El Gobierno postergó hasta el 21 de diciembre la presentación de ofertas para avanzar con la privatización del Belgrano Cargas. El vencimiento original estaba previsto para el próximo 11 de noviembre.

La modificación quedó formalizada mediante la resolución 1914, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El Ministerio de Economía actualizó el cronograma de la licitación nacional e internacional y dispuso cambios en los pliegos.

Los interesados tendrán hasta la nueva fecha para presentar propuestas por las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. La apertura de ofertas se realizará ese mismo día, a las 10, mediante el sistema CONTRAT.AR.

Qué comprende la convocatoria

El proceso contempla la concesión de 7594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, por un plazo de 50 años. También comprende talleres ferroviarios, material rodante e inmuebles aledaños, bajo un esquema que separa las distintas unidades del negocio.

La infraestructura, las locomotoras y vagones y los talleres tendrán un tratamiento diferenciado. Para las vías se prevé un sistema de acceso abierto, que permitirá que distintos operadores utilicen la misma red.

La prórroga del Belgrano Cargas se conoció después de que Grupo México decidiera no participar de la licitación. El llamado había sido autorizado formalmente a fines de octubre mediante la resolución 1350/2026.

Las obras exigidas a los adjudicatarios

Los pliegos establecen inversiones obligatorias durante los primeros cinco años de cada contrato. Además, permiten presentar obras optativas que serán consideradas al evaluar las propuestas.

La convocatoria no fija una cifra única de inversión para las tres líneas. El desembolso dependerá de las intervenciones exigidas y de los compromisos adicionales que asuman las empresas adjudicatarias.

Las compañías también podrán solicitar su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Esa posibilidad estará sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas por la normativa.

Cómo se regulará el uso de las vías

El esquema del Belgrano Cargas contempla el pago de un peaje por utilizar la infraestructura ferroviaria. Su valor estará comprendido entre bandas mínimas y máximas diferenciadas para cada línea.

El límite inferior busca asegurar recursos para mantener la red, mientras que el superior apunta a preservar la competitividad del tren. La metodología económica toma como referencia una tarifa ferroviaria al menos un 35% menor que la del transporte por camión.

Con el nuevo cronograma, la recepción y apertura de ofertas quedarán concentradas en el 21 de diciembre. Esa instancia permitirá conocer las propuestas de los interesados para las tres líneas incluidas en el proceso.