Alrededor de mil estudiantes secundarios de cuatro localidades se capacitaron en la Boleta Única de Papel

Las jornadas se realizaron en María Grande, Chajarí, Concordia y La Paz, con simulacros de votación y material pedagógico para que los jóvenes conozcan el funcionamiento del nuevo sistema electoral.
El Gobierno de Entre Ríos continúa desplegando un programa de formación ciudadana de cara a las elecciones de 2027. Las jornadas se realizaron en María Grande, Chajarí, Concordia y La Paz, con simulacros de votación y material pedagógico para que los jóvenes conozcan el funcionamiento del nuevo sistema electoral.
Alrededor de mil estudiantes secundarios de María Grande, Chajarí, Concordia y La Paz participaron esta semana de nuevas instancias de capacitación sobre la Boleta Única de Papel (BUP), en el marco del programa que llevan adelante el Gobierno de Entre Ríos y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
La iniciativa forma parte de una política de formación ciudadana que el gobierno provincial viene desarrollando en distintas localidades, con el objetivo de anticipar la difusión del nuevo instrumento electoral y garantizar que la ciudadanía cuente con información y herramientas para participar de manera informada en las elecciones de 2027.
Las jornadas están especialmente orientadas a los estudiantes secundarios, muchos de los cuales tendrán su primera experiencia electoral en los próximos comicios. La propuesta combina explicaciones sobre el funcionamiento de la BUP, material pedagógico y simulacros de votación que permiten conocer de manera práctica cómo se completa la boleta y cómo se expresa la elección.
El interés político e institucional de la reforma electoral
La implementación de la Boleta Única de Papel y la preparación de las elecciones de 2027 también despertaron interés entre las autoridades y los referentes políticos de cada localidad. La presencia de intendentes, legisladores, concejales y funcionarios educativos en las jornadas refleja la relevancia institucional que adquirió el proceso de capacitación y la atención que concentra la reforma electoral en el territorio.
En María Grande, participaron el intendente Héctor Solari y la secretaria de Gobierno y Desarrollo municipal, María de los Ángeles Schamle. En Chajarí, acompañaron la actividad el intendente Marcelo Borghesan; el director departamental de Escuelas, José Soto; la diputada Gabriela Lena y el concejal Iván Stivanello.
En Concordia, estuvieron presentes el director departamental de Escuelas, Alejandro Ramírez; Martín Dri, de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg); el director del Museo Provincial de la Imagen, Fernando González; y el concejal Javier Aguilar. En La Paz, participaron el intendente Walter Martín; la viceintendenta Stella Maris Wensell y la directora departamental de Escuelas, Alejandra Marusich.
El programa es impulsado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, en articulación con la UNER y los actores del sistema educativo. A través de estas actividades, la Provincia trabaja en la preparación de las elecciones de 2027, con una estrategia que contempla la capacitación territorial, el acceso a información clara y la construcción de condiciones para un proceso electoral participativo y transparente.
Las instancias de formación continuarán en otras localidades entrerrianas, ampliando el alcance de una propuesta que busca que el cambio en la modalidad de votación llegue acompañado por conocimiento, información y participación ciudadana.