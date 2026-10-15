 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Siniestro en un paso a nivel

Un tren de cargas chocó un auto en Santa Fe: “Cuando lo vi venir salté”

El choque ocurrió en Vélez Sarsfield y Salvador del Carril. La mujer abandonó el Toyota Etios antes del impacto, que destruyó la puerta del conductor y dañó el sector delantero. Explicó que se confundió ante la indicación del banderillero.

15 de Octubre de 2026
Accidente en Santa Fe.
Accidente en Santa Fe.

El choque ocurrió en Vélez Sarsfield y Salvador del Carril. La mujer abandonó el Toyota Etios antes del impacto, que destruyó la puerta del conductor y dañó el sector delantero. Explicó que se confundió ante la indicación del banderillero.

Una conductora abandonó su automóvil momentos antes de que fuera embestido y arrastrado por un tren de cargas en Santa Fe. El choque ocurrió el miércoles 14 de octubre, cerca de las 18, en el paso a nivel de Vélez Sarsfield y Salvador del Carril.

 

El vehículo, un Toyota Etios, sufrió importantes daños sobre el lateral del conductor y en la parte delantera. La formación ferroviaria lo desplazó varios metros después del impacto.

 

 

“Cuando vi que la tenía a poca distancia, me saqué el cinturón y me bajé del auto. Salté”, relató la mujer a Aires de Santa Fe.

 

La reacción ante la llegada de la formación

 

La automovilista explicó que, cuando atravesaba el cruce, vio a un banderillero que intentaba detener su marcha. Según su testimonio, no interpretó con claridad la indicación y el auto quedó detenido en lugar de continuar avanzando.

 

“Me abataté. Salté del auto porque lo tenía muy cerca”, expresó sobre la proximidad del tren. Su relato describe la confusión que atravesó antes de decidir salir del habitáculo.

 

 

El golpe alcanzó el sector que había ocupado la mujer. La puerta del conductor y parte de la carrocería próxima a la rueda delantera quedaron destruidas, mientras que el tren delantero también resultó afectado.

 

El vehículo fue arrastrado varios metros

 

Después de la colisión, el Toyota Etios fue arrastrado por la formación. Los daños se concentraron en el lateral izquierdo y la parte delantera, de acuerdo con la información difundida sobre el accidente en Santa Fe.

No se registraron personas lesionadas. La conductora había conseguido bajar antes del impacto y pudo contar lo sucedido desde el lugar.

 

Tras el choque, la locomotora retomó su recorrido. El testimonio de la automovilista permitió reconstruir los instantes previos al encuentro entre el auto y el tren en ese paso a nivel de Santa Fe.

Temas:

tren Santa Fe Accidente
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso