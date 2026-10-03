Un tren transportaba vehículos militares en Concordia regaló una increíble postal bajo la lluvia

Una formación ferroviaria cargada con vehículos del Ejército Argentino pasó este sábado por Concordia, en medio de la lluvia, como parte del operativo logístico que trasladó personal y equipamiento hacia Brasil.

El tren tenía como destino Paso de los Libres, Corrientes, desde donde continuará el despliegue del material militar argentino previsto para la participación en el ejercicio internacional ARANDÚ.

El paso de la formación por Concordia fue registrado por la cuenta especializada en actividad ferroviaria “Cazando Trenes”, que difundió imágenes del convoy mientras avanzaba por la ciudad.

Tanques y vehículos militares

Entre el equipamiento transportado se encontraban tanques TAM 2C-A2 y vehículos blindados 8x8 Stryker, que fueron cargados sobre vagones ferroviarios para completar parte del recorrido previsto dentro del operativo.

La formación correspondió al servicio identificado como E09 de la carguera estatal, utilizado para avanzar con el traslado del equipamiento del Ejército Argentino hacia la frontera con Brasil.

Las imágenes permitieron observar los distintos vehículos militares sobre los vagones mientras el tren atravesaba Concordia bajo condiciones de lluvia.

El tren continuó hacia Paso de los Libres

Luego de atravesar Concordia, la formación ferroviaria continuó su recorrido hacia Paso de los Libres, donde proseguirá el operativo de traslado del personal y los recursos argentinos que participarán del ejercicio ARANDÚ.

El despliegue combina distintos medios de transporte para movilizar el equipamiento militar desde Argentina hacia Brasil.