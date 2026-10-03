Se lanzó el 3° Gran Premio Entrerriano de autos Baquets en Concepción del Uruguay

La Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay se convirtió este viernes en el punto de encuentro para los amantes del automovilismo histórico, con la presentación del 3º Gran Premio Entrerriano de Baquets. Más de 60 vehículos participaron de la largada simbólica y fueron observados por cientos de vecinos y visitantes.

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Desde las primeras horas de la tarde, las particulares máquinas ocuparon el entorno del Centro Cívico. La propuesta combinó automovilismo, turismo e historia, con una exposición de los vehículos, música en vivo y la presentación de las tripulaciones antes del inicio del recorrido.

Más de 60 vehículos en la largada

El momento central de la jornada se produjo alrededor de las 20.30, cuando las Baquets comenzaron a pasar una por una por la rampa instalada en Plaza Ramírez.

La bandera de largada fue entregada por el intendente José Lauritto, la viceintendenta Rossana Sosa Zitto, concejales, intendentes del departamento y el director técnico de Las Leonas, Fernando Ferrara, quien se encuentra en la ciudad para participar de una capacitación organizada por el Municipio.

Instagram @gp.entrerriano.de.baquets

El colorido de los autos, sus diseños artesanales y el sonido de los motores generaron una postal particular en pleno centro de Concepción del Uruguay. Familias, aficionados y vecinos de distintas edades acompañaron la actividad y aprovecharon para fotografiar los vehículos.

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Las Baquets están construidas sobre la base de los primeros automóviles deportivos y de competición y toman como inspiración las máquinas de las primeras décadas del siglo XX. Sus carrocerías abiertas y diseños particulares remiten a los comienzos del automovilismo.

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La actividad comenzó con una exposición estática y continuó con música en vivo. Juampi Gavino y Los del Rincón estuvieron a cargo de la previa, mientras que luego la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindado 2 del Ejército Argentino interpretó el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos.

Un recorrido de más de 400 kilómetros

El Gran Premio Entrerriano de Baquets no es una competencia de velocidad, sino de regularidad. Las tripulaciones deben respetar los tiempos establecidos para cada tramo, lo que pone a prueba la precisión y coordinación entre quienes conducen y navegan.

La tercera edición reúne a más de 60 tripulaciones provenientes de distintas provincias argentinas y de la República Oriental del Uruguay. El recorrido permitirá atravesar caminos rurales, localidades y paisajes de la región.

La actividad también tiene un importante impacto turístico. Durante el fin de semana, la capacidad hotelera de Concepción del Uruguay se encontraba completa debido a la presencia de los participantes y visitantes.

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El carácter familiar es otro de los rasgos distintivos de la propuesta. Entre las tripulaciones hay padres e hijos, matrimonios y otros familiares que comparten el recorrido y la pasión por estos vehículos históricos.

El itinerario contempla el paso por Colonia Elía, Aldea San Antonio, Urdinarrain, Gilbert, Basavilbaso, Villa Mantero, Herrera, San Justo, San Cipriano, Primero de Mayo y Villa Elisa, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

El cierre será en el Palacio San José

El tramo final del Gran Premio Entrerriano de Baquets tendrá como destino el Palacio San José, donde finalizará el recorrido de más de 400 kilómetros.

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Una vez allí, los participantes podrán realizar un recorrido teatralizado por el histórico establecimiento y posteriormente se llevará adelante la ceremonia de entrega de premios.

De esta manera, la tercera edición del Gran Premio Entrerriano de Baquets propone unir el automovilismo histórico con el turismo regional. Los vehículos recorren los caminos entrerrianos y permiten a participantes y espectadores conocer distintos paisajes y localidades del departamento Uruguay y sus alrededores.