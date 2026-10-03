Tras la goleada de Boca, Arruabarrena dio definiciones y bromeó: “Anulo mufa, por las dudas”

Boca Juniors derrotó 3-0 a Unión de Santa Fe este viernes en La Bombonera, por la undécima fecha del Torneo Clausura, y extendió su racha positiva en todas las competencias. Lautaro Di Lollo abrió el marcador y Leonel Flores convirtió un doblete en el complemento. Tras el encuentro, el entrenador Rodolfo Arruabarrena destacó el rendimiento del equipo, aunque pidió cautela respecto de los objetivos de la temporada.

El Xeneize tuvo el control del juego durante buena parte del encuentro y logró ponerse en ventaja a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Di Lollo conectó de cabeza un centro de Leandro Paredes tras una pelota parada.

En el segundo tiempo, Unión intentó acercarse al arco defendido por Leandro Brey, pero Boca mantuvo el dominio y encontró en Leonel Flores, que ingresó desde el banco de suplentes, la solución para ampliar la diferencia. El juvenil anotó a los 38 minutos y volvió a convertir en el tiempo de descuento para sellar la goleada.

Arruabarrena pidió cautela y destacó el rendimiento

En conferencia de prensa, el entrenador valoró la actuación de sus dirigidos y consideró que los resultados positivos contribuían al crecimiento de la confianza del plantel.

"Los resultados ayudan para que la confianza vaya creciendo. Hoy hemos hecho un partido bueno, quizás con algunos altibajos por momentos, pero controlamos el ritmo de juego", expresó el DT.

Sin embargo, el Vasco evitó anticiparse a los posibles logros del equipo y remarcó que todavía quedaba un camino por recorrer.

"Hay que seguir. Trataremos de analizar bien cómo sigue esto y ver qué chicos nos pueden ayudar, pero todavía no hemos ganado nada", sostuvo.

El momento más distendido de la conferencia llegó cuando Arruabarrena hizo referencia a la conocida expresión popular para evitar la mala suerte y provocó las risas de los periodistas presentes.

"Hay que tratar de... ¿cómo dicen eso de la mufa? Hay que sacar la mufa... anulo mufa, por las dudas", bromeó.

Elogios para Leonel Flores y preocupación por las lesiones

El entrenador también se refirió al desempeño de Leonel Flores, quien aprovechó su oportunidad y se convirtió en una de las figuras del encuentro con sus dos goles.

Arruabarrena destacó la importancia de acompañar el crecimiento de los juveniles y mantenerlos enfocados durante sus primeros pasos en el fútbol profesional.

"Tiene los pies sobre la tierra. Voy a seguir rompiéndole las pelotas a los representantes que lo cuiden. Las experiencias son únicas", manifestó sobre el joven futbolista.

Por otra parte, el triunfo dejó preocupación por la situación física de algunos integrantes del plantel. El técnico confirmó que Alan Velasco sufrió un pequeño desgarro y también se refirió a la recuperación de Tomás Belmonte.

"No le quiero meter presión, pero en 30 días tiene que estar", comentó con ironía sobre el mediocampista.

El calendario que se le viene a Boca

De cara a los próximos compromisos, Arruabarrena reconoció que el calendario exigente y las convocatorias a las selecciones nacionales podían condicionar la conformación del equipo.

El entrenador hizo referencia a la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield y a la necesidad de evaluar cuántos futbolistas serían convocados para representar a sus selecciones.

"Es la fecha que toca, veremos cuántos convocados tenemos. Esperemos que tengan piedad", expresó.

El próximo partido de Boca será el viernes 9 de octubre, cuando visite a Instituto en Córdoba, por una nueva fecha del Torneo Clausura. Luego, el equipo continuará con su participación en las competencias que disputa durante el tramo final de la temporada