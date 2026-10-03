Mariano Werner terminó 7° en la clasificación del TC en San Nicolás

Mariano Werner en el Turismo Carretera terminó séptimo en la clasificación de la 12ª fecha de la categoría, que se disputa este fin de semana en San Nicolás. El piloto entrerriano, al comando de un Ford Mustang, quedó a 0s609 del poleman Ignacio Faín y afrontará este domingo la segunda fecha de la Copa de Oro.

Werner llegó a esta competencia como líder del minitorneo, luego de haber conseguido su segunda victoria de la temporada en San Luis. Por ese triunfo, el entrerriano recibió 10 kilos de lastre, una condición que tuvo incidencia en su desempeño durante la jornada clasificatoria.

La pole quedó en manos de Ignacio Faín, con un Torino del Trotta Racing. El piloto marcó 1m26s047 y consiguió por primera vez el primer puesto en una clasificación del Turismo Carretera. Otto Fritzler, con Mercedes-Benz, terminó segundo a 0s216 y Julián Santero, con BMW, fue tercero a 0s232.

Werner quedó entre los principales protagonistas

Detrás de los tres primeros se ubicaron otros nombres importantes de la categoría. Matías Rossi fue quinto con Toyota Camry, mientras que Werner ocupó el séptimo lugar con su Ford Mustang. Christian Ledesma terminó octavo con Chevrolet Camaro y Agustín Canapino, último campeón del TC, fue noveno a 0s745 de Faín.

El resultado le permitió a Werner quedar en una posición competitiva para las series del domingo. La clasificación determinó el ordenamiento de las tres baterías que definirán las posiciones de partida para la final de la fecha.

La primera serie tendrá en la primera fila a Faín y Diego Azar. En la segunda estarán adelante Fritzler y Matías Rossi, mientras que la tercera batería tendrá como principales protagonistas a Santero y Facundo Chapur.

La primera pole de Faín en el TC

"Estoy súper contento, es una sensación inexplicable. Hace muchos años que no peleaba por una pole position. Algún día iba a llegar", expresó Faín después de quedarse con el mejor tiempo en San Nicolás.

Para Torino, además, el resultado significó volver a imponerse en una tanda clasificatoria después de 48 competencias. La última pole de la marca había sido conseguida por José Manuel Urcera el 1 de julio de 2023 en Posadas.

Fritzler, segundo en la clasificación, destacó el trabajo de su equipo: "Hoy se destacó el equipo, que probó un set up inicial muy bueno. El domingo puede pasar de todo, así que veremos cómo sucede".

El domingo, las series y la final

Santero, tercero a 0s232 de Faín, también valoró el rendimiento de su BMW: "Tenemos un buen potencial. Me faltaron décimas para pelear por la pole position, pero nos permite pelear por la serie, que también es muy positivo".

Las tres series del Turismo Carretera se disputarán este domingo desde las 10:55 horas, con cinco vueltas cada una. Werner deberá afrontar su batería desde la posición que le corresponde según el resultado de la clasificación y buscará avanzar para conseguir una mejor ubicación de largada en la competencia principal.

La final del Turismo Carretera está prevista para las 14 horas, con 25 vueltas o un máximo de 50 minutos. La actividad podrá seguirse por Canal 9 y Motorplay, dentro de la transmisión prevista entre las 10 y las 15 horas.

Werner afrontará así una nueva instancia de la Copa de Oro, en la que llega como líder del minitorneo. El rendimiento en San Nicolás será clave para continuar sumando puntos en una etapa decisiva del campeonato.