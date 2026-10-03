La entrerriana Betsabé Páez anunció su retiro y dejó un mensaje de resiliencia: "La vida me regaló más que un último salto"

Después de seis años alejada de las competencias, la atleta crespense Betsabé Páez regresó a la actividad deportiva y logró representar a Argentina en los Juegos Suramericanos 2026, disputados en Santa Fe. Allí consiguió un destacado cuarto puesto en salto en alto, quedó cerca del podio y anunció el cierre de su carrera deportiva.

A través de sus redes sociales, la deportista recordó el significado de volver a competir después de un largo período alejada de las pistas y aseguró que la experiencia había sido mucho más que un último salto.

“La vida me regaló más que un último salto, me regaló una fiesta, la más hermosa que podría haber imaginado, con mi gente, con mi país alentando y mi hija viéndome hacer lo que tan feliz me hizo durante 22 años: saltar alto”, expresó.

Un regreso después de seis años

Páez había conseguido la clasificación para los Juegos Suramericanos y volvió a vestir la camiseta argentina en una competencia internacional.

Aunque quedó a las puertas de conseguir una medalla, la atleta valoró especialmente todo el recorrido que le permitió regresar al alto nivel después de seis años.

“No pude darle una medalla a Argentina, pero les regalé una historia de resiliencia, de entrega, de amor infinito a un deporte, que me educó, que fue sostén, que fue hogar”, manifestó.

“Mi rodilla me dijo basta”

El regreso también estuvo marcado por una dificultad física que finalmente puso punto final a su trayectoria deportiva.

“Lamentablemente no pude seguir saltando, mi rodilla me dijo basta… pero me permitió vivir este momento maravilloso, que quedará guardado en mí para el resto del camino”, explicó.

Páez también destacó el acompañamiento que recibió durante todo el proceso y agradeció especialmente a su familia, amigos y entrenadores.

Un mensaje para quienes atraviesan dificultades

En su despedida, la atleta buscó que su experiencia pudiera servir como inspiración para otras personas que atraviesan momentos difíciles.

“Deseo desde lo más humilde de mi corazón que este último salto inspire, motive y dé luz a quienes sienten que ya no pueden más, sea la situación que sea”, sostuvo.

Y agregó: “El secreto siempre va a ser rodearse de buenas personas que te sostengan la mano y yo tuve muchas al lado”.

Finalmente, agradeció a quienes la acompañaron durante su regreso y cerró con una referencia al apoyo recibido de parte del público argentino: “Gracias familia, gracias amigos, gracias entrenadores, gracias a todos los que me apoyaron, gracias país por saltar conmigo hasta el final”.