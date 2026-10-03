Burkina Faso llegó a la Argentina apenas cinco horas antes de enfrentar a la Selección

Burkina Faso finalmente llegó este sábado a la Argentina para enfrentar a la Selección en el Monumental. El avión que trasladó a la delegación desde Casablanca, Marruecos, aterrizó a las 15.43 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, apenas cinco horas y cuarto antes del comienzo del amistoso.

El seleccionado africano recorrió unos 9.231 kilómetros en un vuelo de 11 horas y 42 minutos a bordo de un Airbus A330-203. Tras el aterrizaje, la delegación se trasladó hacia un hotel del centro de Buenos Aires para realizar un almuerzo tardío, mientras que la utilería fue enviada directamente al estadio.

El partido comenzará a las 21 y tendrá como escenario al Monumental. El árbitro será el chileno José Cabero y no habrá VAR.

Un viaje marcado por los inconvenientes

La llegada de Burkina Faso estuvo en duda durante los últimos días debido a los problemas que sufrió la delegación para abandonar Casablanca.

El plan original contemplaba que el seleccionado africano viajara a Buenos Aires a mitad de semana, pero la empresa encargada del vuelo chárter canceló el traslado previsto para el 30 de septiembre. Según informó la Federación Burkinesa de Fútbol, la aeronave sufrió una falla técnica cuando el equipo ya se encontraba en el aeropuerto y posteriormente la empresa comunicó que no podía despegar.

La situación obligó a reorganizar el viaje y generó incertidumbre sobre la realización del amistoso. Finalmente, la delegación consiguió un vuelo especial que partió durante la madrugada desde Marruecos y llegó este sábado por la tarde a Ezeiza.

Una formación que todavía es una incógnita

El poco tiempo disponible antes del partido no es la única preocupación para el entrenador Amir Abdou. La Federación Burkinesa de Fútbol reconoció que varios jugadores importantes no viajaron y que fue necesario recurrir a juveniles para completar la delegación.

Jairo Pachón, agente FIFA y responsable de la organización del amistoso, explicó que algunos futbolistas que estaban incluidos en la convocatoria original decidieron no viajar luego de la cancelación del primer chárter.

Según señaló, los jugadores argumentaron “el desgaste y el cansancio acumulados” y mantuvieron su decisión pese a las reuniones mantenidas con representantes de la federación y del gobierno de Burkina Faso.

Por el momento no existe una nómina oficial de los futbolistas que finalmente llegaron a Buenos Aires. Por eso, las formaciones permitirán conocer cuántos juveniles integrarán el equipo que enfrentará a la Argentina.

Una de las versiones que circuló durante las últimas horas indicó que buena parte del seleccionado Sub 23 de Burkina Faso habría sido convocado de urgencia para completar el plantel. Esos jugadores tenían previsto disputar un amistoso ante Malí el lunes, pero ese encuentro fue cancelado.

La Selección, con preparación normal

Del lado argentino, la preparación se desarrolló con normalidad. El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba y regresó inmediatamente a Buenos Aires.

El encuentro ante Burkina Faso será el segundo de los tres amistosos previstos durante esta ventana internacional. El último compromiso será el martes frente a Benín, en un partido que marcará la despedida de Lionel Messi.

La llegada de la delegación africana confirmó finalmente la realización del encuentro en el Monumental. La incógnita que quedó abierta, a pocas horas del inicio, es qué equipo podrá presentar Burkina Faso después de los inconvenientes que atravesó para llegar a la Argentina.