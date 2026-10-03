Emma, la beba entrerriana operada del corazón, espera el alta: "Ya come, se ríe y juega como si nada"

Emma, la beba entrerriana operada del corazón, atraviesa una evolución favorable luego de la compleja intervención a corazón abierto realizada en el Hospital Garrahan. Su mamá, Lorena Holstein, compartió una nueva actualización a Elonce y contó que la pequeña se encuentra sin oxígeno, sin sonda y ya volvió a comer, jugar y sonreír.

La niña, oriunda de Gualeguaychú, había sido sometida a la cirugía cardíaca en el marco del tratamiento por una miocardiopatía dilatada severa. La intervención buscó mejorar el funcionamiento de su corazón y permitirle continuar su recuperación con una alternativa al trasplante.

Ahora, la familia espera que los próximos días traigan una de las noticias más esperadas: el alta médica. "Estamos esperando que en estos días le den el alta", contó Lorena al actualizar el estado de su hija.

Una recuperación que renueva la esperanza

La evolución de Emma representa un nuevo motivo de esperanza para sus padres y para todas las personas que acompañaron su historia. Según explicó su mamá, desde ayer la pequeña no necesita oxígeno y tampoco utiliza una sonda para alimentarse.

"Sin oxígeno y sin sonda desde ayer; come, se ríe y juega", expresó Lorena. La descripción muestra una recuperación que permite a la familia mirar con mayor optimismo los próximos días, luego de una intervención de alta complejidad.

La mamá también destacó que Emma volvió a mostrar algunas de sus características habituales después de atravesar el proceso médico. "Volvieron las mañas para recuperar tiempo perdido", contó con humor.

"Está como si nada"

El mensaje de Lorena estuvo acompañado por una imagen de Emma sonriente, que la familia compartió como una manera de mostrar cómo se encuentra actualmente la pequeña después de la cirugía.

"Hoy les queremos mostrar a alguien por aquí", comunicó su mamá a Elonce junto a la fotografía. La imagen refleja uno de los momentos más alentadores desde que comenzó esta nueva etapa de recuperación.

"Está como si nada", resumió Lorena, quien además aprovechó para agradecer a todas las personas que acompañaron a Emma durante este proceso y mantuvieron una cadena de oración por su recuperación.

El agradecimiento de la familia

La mamá de Emma expresó un especial agradecimiento a quienes estuvieron pendientes de la evolución de la niña y a quienes realizaron oraciones por ella, entre ellos personas que se acercaron hasta la Virgen de Luján para pedir por su salud. "Agradecer a todas las personas que estuvieron pidiendo por ella, a los que fueron a la Virgen de Luján, a todos", manifestó Lorena.

Emma continúa bajo seguimiento médico en el Hospital Garrahan mientras su familia aguarda que pueda recibir el alta en los próximos días. La evolución posterior a la cirugía será fundamental para determinar los próximos pasos de su tratamiento, pero el hecho de que ya respire sin oxígeno, se alimente, juegue y vuelva a sonreír representa una señal alentadora para todos quienes acompañan su historia.