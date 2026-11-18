Investigadores argentinos identificaron una nueva especie de escarabajo que habita en Chaco y Misiones. La denominaron Bothynus indiosolari en reconocimiento al músico y su influencia cultural. El descubrimiento fue publicado en una revista científica internacional.
Científicos del Conicet descubrieron una nueva especie de escarabajo y la bautizaron en homenaje al Indio Solari, uno de los principales referentes del rock nacional. El insecto, denominado Bothynus indiosolari, fue identificado en las provincias de Chaco y Misiones, y su descripción científica se publicó en la revista internacional Zootaxa.
El hallazgo estuvo a cargo de los investigadores argentinos Tomás Favier Dubois, Mariano Ibarra Polesel y Matías R. Urcola, quienes analizaron las características del ejemplar y determinaron que correspondía a una especie hasta entonces no descrita científicamente.
Los especialistas explicaron que eligieron el nombre como reconocimiento a la trayectoria del músico. En el trabajo señalaron que el homenaje respondió a "sus sobresalientes contribuciones artísticas, su legado cultural y su perdurable influencia en varias generaciones de argentinos".
Cómo es el escarabajo que homenajea al Indio Solari
El Bothynus indiosolari pertenece a la subfamilia Dynastinae, conocida popularmente como escarabajos rinoceronte, y forma parte del grupo Bothynus ascanius, distribuido desde el sur de México hasta Argentina.
Se trata de un insecto de tamaño mediano, cuya longitud oscila entre 15 y 20 milímetros. Presenta un cuerpo ovalado, de superficie lisa y brillante, con tonalidades que van del negro intenso al marrón oscuro.
Aunque comparte características con Bothynus ovalatus, los científicos identificaron diferencias que permitieron reconocerlo como una especie distinta. Entre ellas, destacaron su estructura más robusta y ancha, además de particularidades anatómicas externas y genitales.
Un descubrimiento que amplía el conocimiento científico
Los investigadores observaron diferencias entre machos y hembras, publicó Clarín. En los primeros, la uña interna de las patas delanteras presenta dos ramas desiguales, mientras que las hembras poseen una uña simple.
El estudio también advirtió sobre las limitaciones del conocimiento disponible acerca de estos insectos. Los autores señalaron que "la información biológica de la mayoría de las especies del grupo permanece escasa".
En ese contexto, Favier Dubois destacó el potencial de nuevas investigaciones: "En el norte argentino todavía quedan muchas especies nuevas por descubrir".
Por su parte, el Museo de Ciencias de Miramar celebró el descubrimiento y destacó el trabajo del investigador, quien también colabora en la creación de una colección regional de insectos.