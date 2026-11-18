Un avión hidrante en Entre Ríos reforzará las tareas de prevención y combate de incendios forestales durante la próxima temporada de verano. La aeronave, un modelo Air Tractor (AT), tendrá su base operativa en el aeropuerto de Concordia y estará disponible para intervenir ante focos ígneos en distintos puntos de la provincia y el sur de Corrientes.

La incorporación fue confirmada por el responsable del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Pablo Aceñolaza; el representante de la Agencia Federal de Emergencias, Carlos Pereslindo; y el titular de Protección Civil de Concordia, Diego Sauré. El avión fue gestionado a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y permanecerá afectado al operativo entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

La decisión forma parte de la planificación preventiva para el período estival, cuando las altas temperaturas y determinadas condiciones ambientales incrementan el riesgo de incendios. La ubicación en Concordia permitirá disponer de un recurso aéreo estratégico para responder ante emergencias en la región.

Cómo funcionará el operativo de prevención de incendios

De acuerdo con los registros históricos, Entre Ríos presenta dos períodos de mayor riesgo de incendios durante el año. Uno ocurre después del invierno y el otro durante el verano, principalmente en sectores vinculados con la cuenca del río Uruguay.

El despliegue del avión hidrante estará acompañado por un trabajo coordinado entre la Brigada de Respuesta Ambiental de la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, los brigadistas de Protección Civil de Concordia, los Bomberos Voluntarios y los consorcios forestales.

El objetivo será fortalecer la detección temprana de focos ígneos y mejorar la capacidad de respuesta para evitar que los incendios se extiendan hacia áreas naturales, establecimientos productivos o zonas habitadas.

Qué se espera para el verano 2026-2027

Aceñolaza explicó que las condiciones climáticas previstas, bajo la influencia del fenómeno El Niño, podrían generar un escenario diferente al registrado en temporadas anteriores, debido a las precipitaciones y las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

"Se espera que este verano tengamos una menor cantidad de incendios por los episodios de lluvias, pero la prevención y la coordinación lograda en estos años de trabajo conjunto es lo que va a prevalecer, de cara a sostener el esquema preventivo", sostuvo el funcionario.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la prevención y la respuesta rápida son fundamentales para proteger los recursos naturales y las actividades económicas. Estas acciones, señalaron, "impactan directamente no solo en la conservación de los ambientes nativos y la biodiversidad, sino también en la protección de la infraestructura, las comunidades y las producciones locales, sobre todo las forestales y ganaderas".