Con la llegada de las altas temperaturas, la instalación y el mantenimiento de aires acondicionados comenzaron a generar una mayor demanda en Paraná. Guillermo Vivas, técnico en refrigeración, explicó a Elonce cuánto cuesta una instalación básica y brindó recomendaciones para elegir el equipo adecuado, prolongar su vida útil y evitar gastos innecesarios de electricidad.

En diálogo con Elonce, el especialista señaló que las consultas aumentaron a medida que comenzaron a registrarse jornadas más calurosas. Los pedidos estuvieron relacionados tanto con la compra de nuevos equipos como con desperfectos en aparatos que permanecieron sin utilizarse durante los meses de menor temperatura.

"Con la llegada del calor empieza a haber más demanda de reclamos y consultas. También nos piden asesoramiento a la hora de comprar un equipo y comienzan a aparecer las fallas propias de esta época del año", explicó Vivas.

Cuánto cuesta instalar un aire acondicionado

Uno de los principales interrogantes de quienes compran un equipo nuevo está relacionado con el costo de colocación.

"Un equipo nuevo requiere, por norma de fábrica, tres metros de cañería. Por más cerca que esté una unidad de la otra, te exigen esa cantidad. Sumando la mano de obra y todos los materiales del kit de instalación, estamos hablando de 250.000 pesos", detalló.

El técnico aclaró que ese valor corresponde a una instalación estándar en una vivienda de planta baja, por lo que otros trabajos podrían requerir un presupuesto diferente.

Cómo calcular las frigorías necesarias para cada ambiente

Al momento de elegir un aire acondicionado, el especialista recomendó prestar especial atención a la capacidad de refrigeración del equipo.

"Se multiplica el largo de la habitación por el ancho y por la altura. Esos tres valores se multiplican por 50 y eso da un aproximado de las frigorías del ambiente", explicó.

Sin embargo, advirtió que también deben considerarse otros factores, como la cantidad de personas que utilizan el espacio, la presencia de computadoras, la iluminación y el calor generado al cocinar.

Para una habitación convencional, el técnico recomendó evaluar equipos de aproximadamente 3.000 frigorías, aunque la capacidad definitiva dependerá de las características particulares del ambiente.

"El aire necesita trabajar holgado, funcionar un tiempo, cortar y recuperarse. Eso también genera una mayor vida útil del equipo", sostuvo.

Qué mantenimiento necesita un aire acondicionado antes del verano

Para quienes ya tienen un equipo instalado, Vivas aconsejó realizar una revisión antes de comenzar a utilizarlo de manera intensiva.

El especialista explicó que la limpieza de filtros es una de las tareas básicas que puede realizar el usuario, pero recordó que existen otros componentes internos que requieren mantenimiento profesional.

"Detrás del filtro hay un conjunto de elementos que hacen al funcionamiento del equipo, como la evaporadora y la turbina. Todo eso necesita mantenimiento para que el aire no se exija, no gaste más luz y no termine dañándose", indicó.

En ese sentido, recomendó consultar con un técnico especializado para verificar el estado general del aparato, especialmente cuando permaneció varios meses sin funcionar.

A qué temperatura conviene poner el aire para ahorrar electricidad

Otro de los aspectos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el consumo energético.

Vivas señaló que 24 grados es una temperatura de referencia recomendable para utilizar el aire acondicionado, porque permite mantener condiciones de confort sin exigir innecesariamente el funcionamiento del equipo.

"Es una temperatura en la cual el aire trabaja normalmente, entre encendido y corte, para que no gaste tanta luz", explicó.

No obstante, aclaró que en ambientes particularmente calurosos puede resultar conveniente elevar la temperatura programada a 25 grados para favorecer los ciclos de descanso del aparato.

El técnico también desmintió una creencia habitual: que configurar el aire acondicionado a 16 o 18 grados hace que enfríe más rápido.

"La gente cree que al bajar el número del display a 16, 17 o 18 grados el aire tira más frío, pero no. El frío es el mismo. Lo que cambia es el tiempo que permanece funcionando antes de cortar", afirmó.

¿Conviene desenchufar el aire acondicionado cuando no se utiliza?

Durante la entrevista, Vivas también respondió una consulta frecuente sobre la conveniencia de desconectar el aparato cuando permanece apagado.

Costos de mantenimiento e instalación del aire acondicionado

"Se aconseja desenchufarlo por una cuestión de protección eléctrica, sobre todo ante tormentas y picos de tensión", señaló.