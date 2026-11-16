Cómo evitar que se quemen los electrodomésticos por los cortes de luz y qué errores revisar en casa

Cómo evitar que se quemen los electrodomésticos por los cortes de luz en verano es una de las principales preocupaciones de los hogares ante la llegada de las altas temperaturas. El uso intensivo de aires acondicionados, ventiladores y otros equipos aumenta la demanda eléctrica y puede provocar interrupciones del suministro, además de variaciones de tensión capaces de dañar distintos aparatos.

Los problemas suelen intensificarse durante los meses de calor. "En el verano se producen muchos más cortes por el uso constante de aire acondicionado, ventiladores y todo ese tipo de aparatos. Muchas veces la red de la proveedora no está preparada para semejante carga", señaló un electricista en declaraciones a iProfesional.

Sin embargo, advirtió que el peligro no está únicamente en la interrupción del servicio, sino también en las condiciones en que regresa la electricidad. Las subas y bajas bruscas de tensión pueden afectar heladeras, freezers, aires acondicionados y otros dispositivos, especialmente cuando no cuentan con sistemas de protección adecuados.

Por qué se queman los electrodomésticos durante el verano

Uno de los problemas más graves ocurre cuando se interrumpe el conductor neutro de la red de distribución. En determinadas condiciones, esta falla puede provocar que equipos diseñados para funcionar con aproximadamente 220 voltios reciban tensiones considerablemente superiores, con riesgo de daños inmediatos.

La baja tensión también representa una amenaza, particularmente para los electrodomésticos que utilizan motores. Cuando el suministro cae a valores cercanos a 160 o 170 voltios, algunos equipos pueden experimentar dificultades para arrancar, sobrecalentarse o sufrir desperfectos.

"Los motores necesitan fuerza de arranque, que es de 200 voltios como mínimo. Esos son los que más se dañan", sostuvo el especialista. No obstante, los valores mínimos de funcionamiento dependen de las características técnicas de cada aparato, por lo que resulta fundamental respetar las especificaciones del fabricante.

¿Conviene desenchufar la heladera cuando se corta la luz?

Una de las recomendaciones más difundidas consiste en desconectar la heladera durante un corte eléctrico. El electricista aclaró que esta medida puede evitar que el equipo quede expuesto a una sobretensión cuando regresa el suministro, pero no garantiza su protección si posteriormente se vuelve a enchufar mientras persisten las anomalías.

"Por más que después quieras desenchufar todo, cuando lo volvés a enchufar, si es baja tensión se te va a quemar igual y si es más tensión de 220 también se te va a quemar", explicó el electricista, al señalar los riesgos asociados con un suministro fuera de los parámetros adecuados.

Por ese motivo, la recomendación es evitar reconectar equipos sensibles hasta comprobar que la tensión se estabilizó. Además, algunas heladeras y aires acondicionados requieren un tiempo de espera antes de reiniciar sus compresores, algo que determinados protectores eléctricos realizan automáticamente.

Qué dispositivos sirven para proteger los electrodomésticos

Entre las alternativas disponibles se encuentran los protectores de tensión enchufables, los estabilizadores compatibles con cada equipo y los dispositivos de protección que se instalan directamente en el tablero eléctrico de la vivienda.

Los protectores de tensión supervisan el suministro y desconectan la alimentación cuando detectan valores fuera de un rango establecido. Algunos modelos permiten configurar límites de funcionamiento y tiempos de reconexión, lo que ayuda a evitar daños cuando la electricidad regresa de manera inestable.

Como referencia, se mencionó un protector enchufable para heladera, de hasta 1.500 watts, con un precio de $24.149. El valor es orientativo y puede variar según el comercio y las características del producto. La elección debe considerar la potencia del electrodoméstico y las recomendaciones del fabricante.

El error más frecuente con los cables y las térmicas

El profesional también advirtió sobre instalaciones domiciliarias antiguas que no fueron adaptadas al consumo actual. La incorporación de aires acondicionados, bombas de agua y otros equipos puede exigir circuitos que originalmente no fueron diseñados para soportar semejante demanda.

"Antes se ponía solamente cable de 1,5 milímetros, algunas de 2,5. Pero hoy, si tenés una heladera, un motor de elevador de agua y el aire acondicionado, ya necesitás un conductor de 4 milímetros", ejemplificó. Sin embargo, la sección necesaria debe calcularse para cada circuito según su carga, longitud, instalación y condiciones de protección.

Otro problema aparece cuando se colocan interruptores termomagnéticos de mayor capacidad que la admitida por los conductores. "La térmica debe ser de 16 o de 20 amperes y le ponen de 32. Entonces la térmica va a seguir funcionando y se va a fundir el cable", advirtió. Una protección mal dimensionada puede permitir el sobrecalentamiento de los cables y aumentar el riesgo de incendio.

Cuándo revisar la instalación y cómo reclamar por daños

Los enchufes calientes, el olor a quemado, las luces que disminuyen de intensidad y los interruptores que se disparan reiteradamente son señales que requieren atención. Ante estas situaciones, corresponde solicitar una revisión a un electricista matriculado, sin modificar las protecciones por cuenta propia.

Si un electrodoméstico resulta dañado por una anomalía del suministro, conviene registrar la fecha del episodio, conservar la documentación del equipo y obtener un informe técnico que identifique la posible causa. El reclamo debe iniciarse ante la distribuidora correspondiente.