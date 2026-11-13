Enersa avanza con obras eléctricas que beneficiarán a unas 180 familias

Los trabajos en barrio San José de Paraná alcanzaron el 50% de ejecución. La intervención permitirá incorporar alrededor de 160 hogares al servicio eléctrico formal y reemplazar conexiones precarias que provocaban cortes y problemas de seguridad.
Las obras eléctricas de Enersa en barrio San José de Paraná alcanzaron el 50% de ejecución y continuaron esta semana con el tendido de líneas preensambladas. La intervención, impulsada junto al Gobierno de Entre Ríos, permitirá incorporar alrededor de 160 hogares al servicio eléctrico formal, donde residen unas 180 familias.
El proyecto contempla una inversión aproximada de 145 millones de pesos e incluye la instalación de una subestación aérea y el tendido de una nueva red de distribución. La infraestructura permitirá mejorar la calidad y seguridad del suministro.
Los trabajos buscan reemplazar las conexiones precarias que durante años ocasionaron interrupciones del servicio y situaciones de riesgo para los vecinos, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta la demanda eléctrica.
Próximas etapas de la obra eléctrica
Con la mitad de la intervención ejecutada, las tareas avanzan hacia las siguientes etapas, que contemplan la instalación de medidores y la conexión formal de las viviendas a la red.
En paralelo, se desarrolló un operativo territorial junto a los vecinos para facilitar los trámites necesarios para acceder al servicio eléctrico regularizado.
La iniciativa respondió a un reclamo histórico de las familias de barrio San José, que habían manifestado dificultades por las conexiones informales. Una vez finalizada, la obra permitirá contar con una infraestructura más segura y mejorar las condiciones de abastecimiento eléctrico.