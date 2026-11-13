Paritaria docente: el Gobierno provincial lamentó el rechazo de la oferta y ratificó el diálogo

La paritaria docente en Entre Ríos concluyó este viernes con el rechazo de los gremios a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial. Tras la reunión realizada en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la vocera del Consejo General de Educación (CGE), Carla Duré, lamentó la decisión sindical, defendió el ofrecimiento y confirmó que continuará el diálogo para intentar alcanzar un acuerdo.

“Acabamos de finalizar una nueva instancia de reunión de paritarias. Esta semana trajimos una propuesta que fue analizada por los gremios. Lamentamos profundamente, tanto desde el Consejo de Educación como desde el Gobierno de la provincia, que esta oferta haya sido rechazada”, expresó Duré ante Elonce.

La funcionaria explicó que el Ejecutivo había presentado el ofrecimiento el martes y que los sindicatos lo sometieron a consideración de sus afiliados. En esta jornada, los representantes gremiales comunicaron formalmente su rechazo durante el encuentro paritario.

Qué ofreció el Gobierno a los docentes

Duré detalló que la propuesta salarial contemplaba cuatro puntos centrales, entre ellos un piso mínimo de un millón de pesos para los docentes y un incremento remunerativo del 4%.

“Trajimos un piso salarial mínimo de un millón de pesos, pero también un 4% de aumento remunerativo y una suma de FOPID y conectividad que era muy significativa”, explicó.

Según precisó, esos conceptos alcanzaban los 200.000 pesos para jornada simple y 340.000 pesos para jornada completa. Además, se contemplaba un incremento del 50% en ese código para docentes con más de diez años de antigüedad.

La postura del CGE frente al rechazo

La vocera sostuvo que el ofrecimiento representaba una mejora respecto de las propuestas anteriores, aunque reconoció las dificultades económicas vinculadas con la inflación.

“Entendemos la situación de inflación, pero considerábamos que era una propuesta superadora, teniendo en cuenta lo que veníamos trayendo en reuniones anteriores. Era un buen incentivo para el bolsillo de los docentes”, manifestó.

En ese sentido, remarcó que las negociaciones salariales debían contemplar también la situación financiera provincial. “Cada vez que traemos una oferta intentamos que sea de la manera más razonable, cuidando la cuestión fiscal y las cuentas públicas. Tenemos que ser muy responsables financieramente”, afirmó.

Cinco días para analizar los reclamos sindicales

Pese al rechazo, Duré aseguró que el Gobierno mantendrá abierta la negociación y evaluará las demandas planteadas por las organizaciones docentes durante la reunión. “Con la intención de mantener el diálogo y la mesa paritaria abierta, hemos tomado nota de las demandas que nos trajeron los gremios y nos comprometimos a llevarlas a una nueva instancia de diálogo y trabajo”, señaló.

Finalmente, consultada sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el próximo encuentro, evitó anticipar resultados y destacó el plazo legal disponible para continuar las conversaciones. “Tenemos estos cinco días que nos fija la ley para seguir debatiendo hacia el interior esas propuestas y vamos a hacerlo lo mejor posible”, concluyó la vocera del CGE ante Elonce.