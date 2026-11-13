Malestar en el Hospital San Roque por un sorteo para asignar vacaciones: “Es una deshumanización total”

El sindicato Sedapper realizó una asamblea tras conocer que las autoridades del hospital pretendían definir por sorteo las fechas de las licencias del personal. El gremio cuestionó la legalidad del mecanismo y consiguió postergar su aplicación. El lunes esperan una nueva propuesta.
Una polémica por el sorteo de vacaciones en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná provocó el rechazo de trabajadores y motivó una asamblea convocada este jueves por el Sindicato de Empleados de la Administración Pública de la Provincia de Entre Ríos (Sedapper). El conflicto surgió después de que las autoridades del establecimiento comunicaran que pretendían distribuir las fechas de las licencias mediante un sorteo. Tras la intervención gremial, la aplicación del mecanismo quedó postergada hasta el lunes, cuando se espera una nueva propuesta, publicó Entre Ríos Ahora.
Ariel Villanueva, asesor legal de Sedapper, explicó que los empleados habían recibido la comunicación a través de WhatsApp y que la decisión fue atribuida al director del hospital y a la responsable de Recursos Humanos. Según indicó, el procedimiento consistía en establecer por azar el orden de las vacaciones y permitir posteriormente que quienes no estuvieran conformes acordaran cambios con sus compañeros.
“Los trabajadores recibieron la noticia vía WhatsApp: el director del hospital y la responsable de Recursos Humanos habían dispuesto que la distribución de las vacaciones para el personal se realizaría por sorteo. Es decir, un sorteo para otorgar el orden de las licencias, algo totalmente novedoso, por así llamarlo. Es algo fuera de la ley”, cuestionó Villanueva.
El sindicato logró postergar el sorteo hasta el lunes
La asamblea se realizó el jueves, cuando el gremio intervino para solicitar que se dejara sin efecto el mecanismo anunciado. Villanueva aseguró que los representantes sindicales llegaron al establecimiento poco antes de que comenzara el sorteo y consiguieron que las autoridades aceptaran suspender momentáneamente su aplicación.
“El sorteo ya estaba resuelto. De hecho, nosotros llegamos justo antes de que se inicie. Pudimos lograr un punto de espera hasta el día lunes”, relató el asesor legal.
El representante de Sedapper aclaró que la medida no había sido anulada definitivamente. En principio, el sindicato había solicitado cinco días para analizar la situación, pero finalmente se acordó una espera de tres días, hasta el lunes, cuando los funcionarios deberán presentar una alternativa.
“El lunes harán una propuesta. Nosotros le dijimos no al sorteo porque va en contra de los derechos de los trabajadores”, sostuvo Villanueva, quien ratificó el rechazo del gremio al procedimiento.
Cuestionaron que las vacaciones dependan del azar
El asesor legal consideró que la organización de las licencias debía resolverse mediante acuerdos entre las autoridades y los trabajadores, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y los derechos del personal.
“Nos parece una deshumanización total de lo que es la relación laboral. Es algo impensado dejar a la suerte de un sorteo el tiempo de las vacaciones de los trabajadores”, expresó.
Villanueva reconoció que la planificación de las vacaciones puede generar dificultades en un establecimiento sanitario, donde es necesario garantizar la continuidad de la atención. Sin embargo, señaló que esa responsabilidad corresponde a quienes tienen a su cargo la organización de los equipos de trabajo.
“Sabemos de lo complicado que resulta a veces planificar vacaciones del personal. Pero lo más razonable para resolver cualquier complicación es el diálogo, escucharnos”, manifestó.
El gremio advirtió sobre los derechos laborales
Desde Sedapper cuestionaron que el mecanismo propuesto trasladara a los propios trabajadores la responsabilidad de resolver posibles desacuerdos sobre las fechas asignadas.
Villanueva explicó que, según la modalidad anunciada, primero se definirían los períodos mediante un sorteo y después se habilitaría la posibilidad de intercambiar fechas entre compañeros. A su entender, esa metodología no contemplaba adecuadamente las situaciones particulares de cada empleado.
“Los jefes tienen la responsabilidad de organizar equipos. Entonces, es importante también que los jefes y mandos medios puedan ordenar”, afirmó.
El asesor legal sostuvo que los derechos del personal estatal se encuentran protegidos por la normativa vigente y consideró que cualquier interpretación sobre la organización de las licencias debe respetar esas garantías.
“Los trabajadores estatales tienen derechos resguardados por la ley. A veces parece como que un funcionario o un jefe de turno tiene la decisión absoluta y suprema”, cuestionó.
Esperan una nueva propuesta de las autoridades
El conflicto se produjo en un contexto de reclamos por las condiciones laborales y salariales del personal estatal. Villanueva vinculó el malestar con las dificultades que atraviesan los trabajadores y consideró que la decisión de implementar un sorteo agregó un nuevo motivo de preocupación.
“Sabemos que los estatales no la vienen pasando bien, ya sea desde lo salarial como en las condiciones de trabajo, y de repente aparece esto”, señaló.
Tras la asamblea, el gremio consiguió abrir una instancia de negociación, aunque mantuvo su rechazo a la asignación de vacaciones por azar. La definición quedó pendiente para el próximo lunes, cuando las autoridades del Hospital San Roque deberán comunicar cómo pretenden organizar las licencias.
Por el momento, el sorteo quedó postergado, pero no fue descartado definitivamente. Los trabajadores aguardan una alternativa que permita distribuir las vacaciones sin recurrir al mecanismo cuestionado por el sindicato.