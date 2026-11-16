Scaloni prepara cambios ante Costa Rica: el posible equipo de Argentina y la duda en defensa

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Costa Rica comienza a tomar forma de cara al amistoso internacional que se disputará este martes en Córdoba. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar el 2026 con una victoria, luego de la derrota sufrida el viernes pasado ante Uruguay en La Bombonera.

El entrenador nacional prepara algunas modificaciones respecto del último compromiso, aunque mantiene una duda en la defensa. La principal incógnita pasa por el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Román Vega aparecen como alternativas para ocupar el puesto.

En el arco continuará Gerónimo Rulli, quien tuvo una actuación discreta frente al conjunto uruguayo. Por su parte, Agustín Giay ocupará el lateral derecho, mientras que Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez conformarán la dupla central de la defensa argentina.

Los cambios que prepara Scaloni para enfrentar a Costa Rica

En el mediocampo, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández volverían a integrar el equipo titular. Ambos futbolistas tendrán la responsabilidad de organizar el juego y aportar equilibrio en una formación que buscará mayor protagonismo ofensivo.

Unos metros más adelante aparecerían Nicolás Paz, Gianluca Prestianni y Matías Soulé. Estos últimos dos futbolistas ingresarían en reemplazo de Thiago Almada y Exequiel Palacios, quienes no lograron destacarse durante la derrota frente a Uruguay.

En el ataque, Julián Álvarez será la principal referencia ofensiva. El delantero viene de convertir el único gol argentino ante la Celeste y buscará repetir su aporte goleador en el último compromiso internacional del año.

La posible formación de la Selección argentina

De esta manera, el equipo que prepara Lionel Scaloni tendría una combinación de futbolistas habituales y jóvenes que buscan consolidarse en la Selección mayor, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La posible formación: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé.

El amistoso ante Costa Rica representará una nueva oportunidad para evaluar variantes y cerrar el calendario 2026 con un resultado positivo, antes de afrontar los próximos desafíos internacionales.