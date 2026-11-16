Parque Pericos rechazó las acusaciones por las aves secuestradas: “Es una cuestión política”

El responsable de Parque Pericos, Marcelo Vázquez, negó las irregularidades denunciadas por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos tras una inspección realizada en el establecimiento de San Justo, departamento Uruguay. El procedimiento, desarrollado junto a Gendarmería Nacional, derivó en el secuestro preventivo de aves silvestres y la confección de actas de infracción. Frente a las acusaciones, Vázquez aseguró que los animales contaban con documentación respaldatoria y sostuvo que existía una persecución contra el predio.

En declaraciones a 03442 Noticias, el responsable del establecimiento cuestionó las conclusiones de los inspectores y afirmó que el parque había sido habilitado por autoridades provinciales en 2019.

“Para nada es así como esta gente lo informa. Todos los animales tienen su documentación respaldatoria de procedencia, de dónde vienen. Cuando el lugar inicia allá por 2019, habilitado por las autoridades provinciales de entonces, se presentó toda la documentación”, sostuvo.

Aseguró que las aves fueron entregadas por organismos oficiales

Uno de los principales puntos de controversia fue el origen de los ejemplares que permanecían en el establecimiento.

Vázquez afirmó que parte de las aves habían ingresado mediante entregas realizadas por la Brigada de Abigeato de distintas jurisdicciones, entre ellas Colón, Concordia y Concepción del Uruguay.

“Esos animales que dicen que secuestraron son autóctonos y figuran en las actas de entrega de la Brigada de Abigeato”, manifestó.

El responsable del parque explicó que algunos ejemplares se encontraban atravesando un proceso de recuperación antes de evaluar su posible liberación.

“Las aves que se llevaron estaban en período de adaptación. Tras llegar de operativos con atrofia muscular por haber estado en jaulas reducidas, se las coloca en recintos amplios para que puedan ejercitar sus alas durante varios meses antes de una posible liberación”, detalló.

Cuestionó las inspecciones y defendió el cuidado de los animales

Vázquez también rechazó los cuestionamientos sobre las instalaciones y las condiciones en las que permanecían los ejemplares.

“Ningún animal estaba famélico, ni se estaba muriendo de hambre o sed. El parque estaba en perfectas condiciones sanitarias, con pasto cortado, sombra, lugares de resguardo ante la intemperie, agua fresca y alimento diario”, aseguró.

En ese sentido, destacó el trabajo de su hijo, Mateo Vázquez, encargado técnico del establecimiento y de las tareas de enriquecimiento ambiental.

El responsable del predio cuestionó, además, la manera en que se desarrolló el procedimiento. “Los inspectores vinieron con los tapones de punta. Ni siquiera llevaron una cinta para medir los recintos. Hasta quisieron entrar a la vivienda del encargado sin ninguna orden judicial, queriendo atropellar todo”, denunció.

Qué explicó sobre los ejemplares de muitú y el cobro de entradas

Otro de los aspectos señalados durante la inspección estuvo relacionado con la presencia de ejemplares de muitú.

Vázquez explicó que esas aves habían ingresado al establecimiento a través de la Fundación Rewilding y atribuyó las observaciones administrativas a una notificación que, según indicó, debía realizar esa organización.

También se refirió al dinero que reciben por las visitas al parque. Según explicó, no se trataba de una entrada comercial, sino de un bono contribución acordado con las escuelas y las familias que concurrían al establecimiento.

Aseguró que esos recursos se destinaban a la compra de alimentos para los animales y sostuvo que el parque no recibía subsidios estatales.

“Nosotros hacemos el trabajo que debería hacer el Estado”

Durante la entrevista, Vázquez defendió la trayectoria del establecimiento como espacio privado dedicado al rescate y recuperación de fauna. “Nosotros hacemos el trabajo que debería hacer el Estado. Nunca tuvimos la idea de comprar o vender un bicho; no somos traficantes”, afirmó.

El responsable de Parque Pericos mencionó vínculos de trabajo con instituciones como el Ecoparque Buenos Aires, Temaikén, el Ecoparque La Plata y el Parque de la Biodiversidad de Córdoba. También agradeció al diputado provincial Juan Rossi por impulsar un proyecto para declarar al establecimiento de interés legislativo.

En relación con el conflicto, sostuvo que había intentado mantener una reunión con las autoridades de Recursos Naturales para aclarar las observaciones, pero aseguró que no había sido recibido.

Vázquez interpretó el procedimiento como una persecución y lo calificó como una “cuestión política”, aunque no presentó en la entrevista elementos que permitieran confirmar esa motivación.

Qué irregularidades informó la Provincia

La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización había comunicado que, durante el operativo conjunto con Gendarmería Nacional, se detectaron presuntas infracciones a la Ley Provincial Nº 4841 y sus normas complementarias, que regulan la protección de la fauna silvestre.

Entre las observaciones oficiales figuraron la falta de documentación respaldatoria sobre el origen, traslado e ingreso de determinados animales al territorio provincial, además de inconsistencias en los registros obligatorios del establecimiento.

Como consecuencia, los inspectores labraron las actuaciones correspondientes y dispusieron el secuestro preventivo de ejemplares de aves silvestres.

Asimismo, el organismo otorgó un plazo legal para que el responsable del parque presentara su descargo y regularizara la situación administrativa de los animales bajo su guarda.

Desde el Gobierno provincial señalaron que las inspecciones formaban parte de las tareas de fiscalización destinadas a controlar el cumplimiento de la legislación ambiental y las condiciones de tenencia de fauna silvestre.