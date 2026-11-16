 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Solidaridad ante la creciente

La Sociedad Italiana recibe donaciones para las familias afectadas por la creciente del Paraná

La institución habilitó un punto de recepción en Monte Caseros 266, en el centro de Paraná. Solicitan alimentos no perecederos, leche, agua potable y productos de higiene. La campaña continuará mientras dure la emergencia.

16 de Noviembre de 2026
Sociedad Italiana de Paraná recibe donaciones para inundados.
Sociedad Italiana de Paraná recibe donaciones para inundados. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La institución habilitó un punto de recepción en Monte Caseros 266, en el centro de Paraná. Solicitan alimentos no perecederos, leche, agua potable y productos de higiene. La campaña continuará mientras dure la emergencia.

La campaña solidaria de la Sociedad Italiana de Paraná comenzó este lunes con el objetivo de reunir donaciones destinadas a las familias afectadas por la creciente del río Paraná. La institución habilitó un punto de recepción en su sede de calle Monte Caseros 266, donde funcionaba antiguamente el Cine Rex.

 

 

La iniciativa se desarrolla en coordinación con la Municipalidad de Paraná, que lleva adelante tareas de asistencia a las personas evacuadas. El presidente de la entidad, Horacio Piceda, explicó a Elonce que buscan facilitar la colaboración de los vecinos mediante un espacio accesible en el centro de la ciudad.

 

"Un poco es la impronta de la Sociedad Italiana colaborar con todas las cosas que refieran a la ciudad", expresó Piceda. Además, señaló que la propuesta permite acercar las donaciones sin necesidad de trasladarse hasta los barrios afectados por la inundación.

 

Horacio Piceda, presidente de la Sociedad Italiana (Elonce)
Horacio Piceda, presidente de la Sociedad Italiana (Elonce)

 

Qué donaciones reciben y dónde entregarlas

 

La institución solicita principalmente alimentos no perecederos, leche, agua potable, elementos de higiene personal y lavandina. Por el momento, aclararon que no necesitan ropa, de acuerdo con las indicaciones de los equipos que coordinan la asistencia.

 

 

"En este momento no vamos a recibir ropa porque no es necesario todavía. Sí alimentos no perecederos, especialmente leche, y también agua potable y elementos de higiene personal", precisó el presidente de la Sociedad Italiana.

 

Las donaciones podrán entregarse de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, en Monte Caseros 266. El espacio continuará habilitado mientras se mantenga la emergencia por la creciente del río Paraná.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

 

Una convocatoria abierta a toda la comunidad

 

Piceda destacó que la ubicación facilita el acceso de quienes desean colaborar, especialmente porque permite acercarse con vehículos para descargar los productos.

 

Asimismo, explicó que la campaña no tiene una fecha de finalización definida, ya que dependerá de la evolución de la situación de las familias damnificadas.

 

Finalmente, convocó a los paranaenses a sumarse a la iniciativa solidaria para contribuir con las necesidades de quienes debieron abandonar sus viviendas por el avance del agua.

 

Campaña solidaria de la Sociedad Italiana por los inundados

Temas:

Campaña familias afectadas Bajada Grande inundados Paraná Sociedad Italiana de Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso