Creciente del río: evacuaron a cuatro familias y rescataron a una embarazada en Paraná

La creciente del río Paraná alcanzó los 5,69 metros y obligó a evacuar a otras cuatro familias en Bajada Grande, mientras que una mujer embarazada de mellizos debió ser rescatada mediante un operativo conjunto de bomberos, Defensa Civil y equipos auxiliares.

Desde la Municipalidad informaron que la situación en los sectores costeros se mantenía controlada durante este domingo, aunque continuaban las tareas de prevención y asistencia.

El Comité Técnico de Emergencia (CTE) sostuvo los operativos en los barrios afectados por el avance del agua, con entrega de alimentos, controles sanitarios, construcción de defensas y seguimiento de las familias que permanecen en sus viviendas. Las intervenciones se realizaron de manera coordinada entre distintas áreas municipales y organismos de emergencia.

El secretario de Desarrollo Humano de Paraná, Enrique Ríos, evaluó la evolución de la situación y destacó que "no hubo mayores inconvenientes y la jornada de este domingo fue mucho más tranquila que la anterior".

Evacuaron a cuatro familias y rescataron a una embarazada

Uno de los sectores que concentró las tareas de asistencia fue Bajada Grande, donde los equipos municipales continuaron realizando recorridas para identificar las necesidades de los vecinos afectados por la creciente.

Ríos confirmó que durante la jornada se concretó la evacuación de otras cuatro familias. Además, informó sobre un operativo de rescate que involucró a una mujer embarazada de mellizos. "Se rescató a una mujer embarazada de mellizos, en un operativo realizado por bomberos, Defensa Civil y equipos auxiliares", señaló el funcionario.

La joven recibió atención médica y los profesionales constataron que se encontraba en buen estado de salud. Posteriormente, decidió permanecer en el espacio de evacuación para estar cerca de su pareja.

Cómo está la situación en los barrios costeros

El Municipio también mantuvo intervenciones en Toma Nueva, Los Arenales, Puerto Sánchez y el sector del Thompson, donde el avance del agua obligó a reforzar las medidas preventivas.

"En Toma Nueva el agua avanzó sobre la calle sin afectar directamente a los vecinos. En Los Arenales, las defensas construidas permitieron proteger las viviendas", explicó Ríos.

En Puerto Sánchez, los equipos municipales continuaron aportando tierra y arena para reforzar los terraplenes. Asimismo, se realizó un seguimiento de la situación en la rotonda del Thompson, donde se había registrado presencia de agua.

El funcionario remarcó que las tareas se desarrollaron de manera permanente, tanto para proteger las viviendas como para acompañar a las familias que debieron abandonar sus hogares.

Asistencia y alojamiento para las familias evacuadas

Como parte del operativo, la Municipalidad organizó un espacio de alojamiento y asistencia en el camping de Bajada Grande. Allí se instaló una carpa logística para almacenar materiales e insumos destinados a las intervenciones.

Además, el Municipio gestionó 14 camas para las 14 personas alojadas en el predio, con el objetivo de mejorar sus condiciones de descanso mientras continúa la emergencia hídrica.

En el ingreso al camping también se habilitó un puesto de información para vecinos y medios de comunicación. En ese sector funciona el comando operativo de Defensa Civil y los equipos auxiliares, desde donde se coordinan los procedimientos.

Ríos explicó que los equipos municipales realizan recorridas durante la mañana y la tarde para relevar necesidades y garantizar la asistencia alimentaria, sanitaria y de contención a las familias afectadas.

Mantienen los operativos ante posibles contingencias

A pesar de que la situación se mantenía controlada, las autoridades continuaron con el monitoreo de los sectores ribereños ante la evolución del nivel del río.

El secretario de Desarrollo Humano aseguró que el Municipio dispone de personal, equipamiento y materiales para responder ante eventuales complicaciones. "Los equipos de rescate y Defensa Civil están activos, con los recursos necesarios para asistir cuando sea necesario. Estamos preparados para resolver cualquier inconveniente", afirmó Ríos.

Las tareas de prevención, construcción de defensas y acompañamiento a los vecinos continuarán mientras persistan los efectos de la creciente del río Paraná.