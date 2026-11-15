El papa León XIV denunció la explotación de la Amazonia y reclamó justicia por líderes indígenas asesinados

El papa León XIV realizó este domingo una fuerte advertencia sobre la situación ambiental y social de la Amazonía peruana. Durante su visita a la ciudad de Pucallpa, condenó la explotación de los recursos naturales, los asesinatos de líderes indígenas y el abandono que sufren las comunidades originarias. Además, reclamó justicia para quienes perdieron la vida por defender sus territorios.

La jornada del pontífice comenzó en Cusco, donde encabezó la oración del Ángelus ante una multitud de fieles. Posteriormente, viajó a Pucallpa, en la región amazónica de Perú, para participar de un encuentro con misioneros, representantes de pueblos originarios y comunidades locales.

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En su mensaje, León XIV retomó las preocupaciones expresadas por su antecesor, el papa Francisco, y advirtió sobre el deterioro de la región y las consecuencias que enfrenta la población que habita esos territorios.

El reclamo del Papa por los líderes indígenas asesinados

Uno de los momentos más contundentes de su discurso en Pucallpa estuvo relacionado con los asesinatos de referentes indígenas que defendieron sus territorios frente a actividades ilegales y emprendimientos extractivos.

“En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios”, afirmó León XIV.

Luego, agregó: “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”.

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De acuerdo con los registros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), desde 2013 fueron asesinados 37 líderes indígenas en Perú. La organización relaciona estos crímenes con la defensa de los territorios frente a actividades ilegales.

El pontífice también expresó su preocupación por la situación de vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes de las comunidades amazónicas, y condenó los abusos sexuales y la violencia que padecen, muchas veces en contextos de silencio e impunidad.

León XIV cuestionó la explotación de la Amazonía

Durante el encuentro con representantes de los pueblos amazónicos, el Papa advirtió que la región no puede ser considerada solamente una fuente de recursos naturales para explotar.

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, sostuvo.

También hizo referencia a los problemas ambientales que afectan a la región, entre ellos la deforestación indiscriminada, la contaminación de los cursos de agua por la minería irregular y los derrames de petróleo.

Sobre estas situaciones, manifestó que “no son accidentes fortuitos, sino los frutos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales que mina la existencia de la población”.

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Otro de los puntos de su mensaje estuvo relacionado con el avance del narcotráfico sobre los jóvenes de las comunidades, a quienes, según advirtió, las organizaciones criminales atraen aprovechándose de la pobreza y la falta de oportunidades.

En ese contexto, León XIV reclamó un modelo de desarrollo diferente, que contemple la protección ambiental y los derechos de quienes habitan la Amazonía.

El abandono de las comunidades amazónicas

El pontífice también cuestionó las dificultades que enfrentan los pueblos originarios para acceder a derechos básicos, especialmente a la salud y la educación.

“Es inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”, expresó.

Asimismo, pidió impulsar una educación de calidad que respete las lenguas y los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, sin dejar de preparar a las nuevas generaciones para los desafíos actuales.

León XIV recordó además su propia experiencia en Perú, donde vivió durante casi dos décadas como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. Esa trayectoria le permitió establecer un vínculo cercano con las comunidades y conocer sus problemáticas.

El Ángelus del Papa ante miles de fieles en Cusco

Antes de su llegada a la Amazonía, León XIV encabezó la oración del Ángelus en Cusco, en una jornada que reunió a miles de personas.

El pontífice recorrió las calles de la ciudad peruana y participó de actividades religiosas en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, ubicado a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar.

Durante su mensaje, destacó la importancia de entregar la vida al servicio de los demás y convocó a los fieles a mantener su compromiso con la fe.

“Qué inmensa responsabilidad llevamos en nuestras manos de barro. No tengamos miedo de entregar la vida, de desgastarnos por Cristo. Así nos convertiremos en signos visibles de la misericordia”, expresó.

La visita a Cusco tuvo una importante convocatoria y estuvo marcada por las muestras de afecto de los habitantes, que recibieron al pontífice con aplausos y expresiones de bienvenida.

Luego de esa actividad, León XIV continuó su recorrido por Perú con el encuentro en Pucallpa, donde centró su mensaje en la defensa de la Amazonía y de sus habitantes.