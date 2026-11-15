Murió Rolando “Conejo” López Bantar, reconocido cineasta y docente entrerriano

El cineasta y docente Rolando “Conejo” López Bantar falleció a los 78 años. Nacido en Villaguay, desarrolló una extensa trayectoria en el cine y la educación, con una destacada labor en la UNER y en instituciones audiovisuales de Santa Fe.
Murió Rolando “Conejo” López Bantar a los 78 años, cineasta y docente nacido en Villaguay que desarrolló una extensa trayectoria vinculada a la producción audiovisual, la educación y la cultura. Su actividad profesional estuvo relacionada con instituciones de Paraná y Santa Fe, además de diferentes espacios cinematográficos de Latinoamérica.
López Bantar dedicó gran parte de su vida a la formación de estudiantes y realizadores audiovisuales. Fue docente del Taller de Imagen de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde transmitió sus conocimientos sobre lenguaje cinematográfico y producción audiovisual.
Su recorrido también estuvo estrechamente relacionado con el desarrollo del cine regional y con la formación de nuevas generaciones de profesionales, tanto desde la enseñanza como desde la gestión de instituciones culturales.
Su formación y trayectoria en el cine
Rolando López Bantar estudió en el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), una institución de referencia en la historia de la producción cinematográfica argentina.
Durante su formación realizó “La memoria de nuestro pueblo”, su película de tesis, que llegó a representar a la Argentina en festivales internacionales. Ese trabajo formó parte de una trayectoria que vinculó la realización audiovisual con la memoria y la identidad cultural.
A lo largo de su carrera, el cineasta entrerriano desarrolló actividades relacionadas con la enseñanza, la producción y la promoción del cine, con presencia en espacios académicos y culturales de la región.
Fue fundador de una institución cinematográfica de Santa Fe
Uno de los aspectos destacados de su trayectoria fue su participación como director fundador del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe, desde donde contribuyó a la formación de realizadores y profesionales vinculados a la actividad cinematográfica.
También trabajó en iniciativas relacionadas con la preservación del legado de Fernando Birri, reconocido realizador santafesino y una de las figuras fundamentales del cine latinoamericano.
Su tarea estuvo orientada a mantener vigente la historia del cine regional y promover la transmisión de conocimientos a nuevas generaciones de estudiantes y realizadores.
Su vínculo con Paraná y la Universidad Nacional de Entre Ríos
Aunque había nacido en Villaguay, López Bantar mantuvo una importante vinculación profesional con Paraná, especialmente a través de su actividad docente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.
En el Taller de Imagen de la carrera de Comunicación Social participó de la formación académica de estudiantes interesados en el lenguaje audiovisual, la producción de imágenes y las herramientas de comunicación.
Su fallecimiento, a los 78 años, significó la pérdida de un referente del cine y la enseñanza audiovisual en la región, cuya trayectoria estuvo vinculada a la educación pública, la creación cinematográfica y la preservación de la memoria cultural.