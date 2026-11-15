 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Pesar en el ámbito cultural y educativo

Murió Rolando “Conejo” López Bantar, reconocido cineasta y docente entrerriano

El cineasta y docente Rolando “Conejo” López Bantar falleció a los 78 años. Nacido en Villaguay, desarrolló una extensa trayectoria en el cine y la educación, con una destacada labor en la UNER y en instituciones audiovisuales de Santa Fe.

15 de Noviembre de 2026
Murió Rolando “Conejo” López Bantar a los 78 años.
Murió Rolando “Conejo” López Bantar a los 78 años. Foto: RTS Medios.

El cineasta y docente Rolando “Conejo” López Bantar falleció a los 78 años. Nacido en Villaguay, desarrolló una extensa trayectoria en el cine y la educación, con una destacada labor en la UNER y en instituciones audiovisuales de Santa Fe.

Murió Rolando “Conejo” López Bantar a los 78 años, cineasta y docente nacido en Villaguay que desarrolló una extensa trayectoria vinculada a la producción audiovisual, la educación y la cultura. Su actividad profesional estuvo relacionada con instituciones de Paraná y Santa Fe, además de diferentes espacios cinematográficos de Latinoamérica.

 

López Bantar dedicó gran parte de su vida a la formación de estudiantes y realizadores audiovisuales. Fue docente del Taller de Imagen de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde transmitió sus conocimientos sobre lenguaje cinematográfico y producción audiovisual.

 

Su recorrido también estuvo estrechamente relacionado con el desarrollo del cine regional y con la formación de nuevas generaciones de profesionales, tanto desde la enseñanza como desde la gestión de instituciones culturales.

 

Su formación y trayectoria en el cine

 

Rolando López Bantar estudió en el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), una institución de referencia en la historia de la producción cinematográfica argentina.

 

Durante su formación realizó “La memoria de nuestro pueblo”, su película de tesis, que llegó a representar a la Argentina en festivales internacionales. Ese trabajo formó parte de una trayectoria que vinculó la realización audiovisual con la memoria y la identidad cultural.

 

A lo largo de su carrera, el cineasta entrerriano desarrolló actividades relacionadas con la enseñanza, la producción y la promoción del cine, con presencia en espacios académicos y culturales de la región.

 

Foto: LT10.
Foto: LT10.

 

Fue fundador de una institución cinematográfica de Santa Fe

 

Uno de los aspectos destacados de su trayectoria fue su participación como director fundador del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe, desde donde contribuyó a la formación de realizadores y profesionales vinculados a la actividad cinematográfica.

 

También trabajó en iniciativas relacionadas con la preservación del legado de Fernando Birri, reconocido realizador santafesino y una de las figuras fundamentales del cine latinoamericano.

 

Su tarea estuvo orientada a mantener vigente la historia del cine regional y promover la transmisión de conocimientos a nuevas generaciones de estudiantes y realizadores.

 

Su vínculo con Paraná y la Universidad Nacional de Entre Ríos

 

Aunque había nacido en Villaguay, López Bantar mantuvo una importante vinculación profesional con Paraná, especialmente a través de su actividad docente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.

 

En el Taller de Imagen de la carrera de Comunicación Social participó de la formación académica de estudiantes interesados en el lenguaje audiovisual, la producción de imágenes y las herramientas de comunicación.

 

Su fallecimiento, a los 78 años, significó la pérdida de un referente del cine y la enseñanza audiovisual en la región, cuya trayectoria estuvo vinculada a la educación pública, la creación cinematográfica y la preservación de la memoria cultural.

Temas:

CIENASTA Rolando López Bantar
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso