La Noche de los Museos Entrerrianos convocó a miles de personas en más de 150 instituciones

La Noche de los Museos Entrerrianos convocó a miles de personas

La Noche de los Museos Entrerrianos convocó a miles de personas en distintas localidades de la provincia, con actividades gratuitas en más de 150 instituciones culturales y patrimoniales. Solo los espacios dependientes de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos recibieron a más de 10.000 visitantes.

La propuesta incluyó visitas guiadas, espectáculos artísticos, recorridos históricos, ferias y gastronomía. Museos, archivos, bibliotecas y otros establecimientos abrieron sus puertas para acercar el patrimonio provincial a vecinos y turistas.

El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó la importancia de desarrollar actividades descentralizadas. "Es importante generar eventos federales donde todos los entrerrianos puedan acceder a los bienes culturales de la provincia y al encuentro con nuestros artistas", expresó.

Paraná ofreció recorridos, espectáculos y gastronomía

En Paraná, los museos provinciales participaron con distintas propuestas. Entre ellos estuvieron el Museo de Bellas Artes, el Museo de Ciencias Naturales Antonio Serrano, el Museo Histórico Martiniano Leguizamón y el Museo Casa de Gobierno.

También se organizó un circuito cultural entre las plazas San Miguel y Carbó, con espectáculos, feria y gastronomía, en colaboración con la Municipalidad. Además, el Bus Turístico ofreció recorridos históricos por la capital entrerriana.

La Casa de Gobierno se sumó con visitas a recintos y salones históricos mediante códigos QR. Las actividades incluyeron espacios de las cámaras de Diputados y Senadores, además del Patio de Honor Central.

Más de 150 instituciones participaron en toda la provincia

La programación se extendió a numerosas localidades entrerrianas, entre ellas Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Victoria, Diamante, La Paz, Villaguay y Federación.

También participaron bibliotecas, archivos, espacios culturales y organismos provinciales, que ofrecieron propuestas destinadas a públicos de distintas edades.

Stoppello agradeció el acompañamiento de municipios, instituciones y empresas, y consideró que la participación territorial reflejó el objetivo de fortalecer el acceso a la cultura y la identidad entrerriana.