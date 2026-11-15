La Noche de los Museos Entrerrianos convocó a miles de personas en más de 150 instituciones

La Noche de los Museos Entrerrianos se desarrolló en distintas localidades de la provincia con entrada gratuita. Más de 10.000 personas visitaron los espacios dependientes de la Secretaría de Cultura. Hubo recorridos históricos, espectáculos y propuestas gastronómicas.
La Noche de los Museos Entrerrianos convocó a miles de personas en distintas localidades de la provincia, con actividades gratuitas en más de 150 instituciones culturales y patrimoniales. Solo los espacios dependientes de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos recibieron a más de 10.000 visitantes.
La propuesta incluyó visitas guiadas, espectáculos artísticos, recorridos históricos, ferias y gastronomía. Museos, archivos, bibliotecas y otros establecimientos abrieron sus puertas para acercar el patrimonio provincial a vecinos y turistas.
El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó la importancia de desarrollar actividades descentralizadas. "Es importante generar eventos federales donde todos los entrerrianos puedan acceder a los bienes culturales de la provincia y al encuentro con nuestros artistas", expresó.
Paraná ofreció recorridos, espectáculos y gastronomía
En Paraná, los museos provinciales participaron con distintas propuestas. Entre ellos estuvieron el Museo de Bellas Artes, el Museo de Ciencias Naturales Antonio Serrano, el Museo Histórico Martiniano Leguizamón y el Museo Casa de Gobierno.
También se organizó un circuito cultural entre las plazas San Miguel y Carbó, con espectáculos, feria y gastronomía, en colaboración con la Municipalidad. Además, el Bus Turístico ofreció recorridos históricos por la capital entrerriana.
La Casa de Gobierno se sumó con visitas a recintos y salones históricos mediante códigos QR. Las actividades incluyeron espacios de las cámaras de Diputados y Senadores, además del Patio de Honor Central.
Más de 150 instituciones participaron en toda la provincia
La programación se extendió a numerosas localidades entrerrianas, entre ellas Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Victoria, Diamante, La Paz, Villaguay y Federación.
También participaron bibliotecas, archivos, espacios culturales y organismos provinciales, que ofrecieron propuestas destinadas a públicos de distintas edades.
Stoppello agradeció el acompañamiento de municipios, instituciones y empresas, y consideró que la participación territorial reflejó el objetivo de fortalecer el acceso a la cultura y la identidad entrerriana.