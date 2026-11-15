DNI gratis: quiénes podrán solicitarlo y qué requisitos deberán cumplir desde diciembre

El DNI gratis continuará disponible para las personas que no cuenten con recursos económicos suficientes para afrontar el costo del trámite, aunque el Registro Nacional de las Personas (Renaper) estableció nuevos requisitos para acceder al beneficio. A través de la Disposición 755/2026, publicada el 11 de noviembre, el organismo definió un mecanismo de evaluación automática y un procedimiento individual para quienes necesiten acreditar su situación económica.

La normativa no modificó el universo de beneficiarios, pero actualizó la forma en que se verificará el cumplimiento de las condiciones para obtener la exención. El nuevo sistema comenzará a regir 30 días corridos después de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 11 de diciembre de 2026.

La gratuidad del documento está contemplada en el artículo 30 de la Ley 17.671, modificado por la Ley 27.611, y alcanza a quienes no disponen de ingresos suficientes para pagar el trámite, así como a determinados familiares bajo su responsabilidad.

Quiénes podrán acceder al DNI gratis

El beneficio está destinado a personas que acrediten dificultades económicas para afrontar el costo de la documentación. También comprende a sus hijos menores de 18 años y a otras personas con capacidad restringida que se encuentren bajo su responsabilidad.

Para determinar quiénes reúnen las condiciones, el Renaper utilizará información del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), una herramienta que permite consultar y cruzar datos provenientes de distintas bases estatales.

De esta manera, cuando una persona solicite un nuevo ejemplar del DNI, el sistema podrá verificar automáticamente su situación y determinar si corresponde otorgarle la exención. Si el beneficio no se concede mediante ese mecanismo, el interesado tendrá la posibilidad de presentar una solicitud individual.

Qué documentación se necesitará para solicitar el DNI gratuito

Quienes no obtengan la exención automática y consideren que cumplen con los requisitos económicos podrán iniciar un pedido voluntario ante el Renaper.

Para realizar esa gestión deberán presentar un Certificado de Gratuidad, elaborado con la intervención de un licenciado en Trabajo Social con matrícula habilitante o de un profesional afín que desempeñe funciones en un organismo de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

El documento deberá contener información detallada sobre la situación económica y social del solicitante y su grupo familiar conviviente, incluyendo los siguientes aspectos:

Condiciones de la vivienda y servicios disponibles.

Situación laboral e ingresos mensuales de los integrantes del hogar.

Cobertura médica y nivel educativo del grupo familiar.

Metodología utilizada por el profesional para evaluar la situación, con indicación del tipo de entrevista, lugar y fecha.

Evaluación profesional sobre el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al beneficio.

El certificado tendrá carácter de declaración jurada y deberá contar con las firmas del solicitante y del profesional interviniente.

Qué ocurrirá si el Renaper rechaza la solicitud

Una vez presentada la documentación, el organismo nacional analizará cada caso para determinar si corresponde conceder la gratuidad del trámite.

Las solicitudes individuales podrán ser aprobadas, observadas o rechazadas, según la información aportada y el cumplimiento de los requisitos económicos establecidos por la normativa.

La falta de documentación o la existencia de inconsistencias en los datos declarados podrán impedir la aprobación del pedido. Por ese motivo, el certificado deberá incluir información completa y una evaluación profesional que permita justificar la solicitud.