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Policiales En la madrugada del domingo

Denunció que la amenazaban y apedreaban su casa en Paraná: detuvieron a dos adultos

La Policía acudió a la esquina de Gianelli y Ceferino Namuncurá luego de que una mujer pidiera asistencia. Un hombre de 25 años y una mujer de 36 fueron llevados a la Alcaidía, mientras que un adolescente de 16 fue trasladado a la División Minoridad.

15 de Noviembre de 2026
Patrullero.
Patrullero.

La Policía acudió a la esquina de Gianelli y Ceferino Namuncurá luego de que una mujer pidiera asistencia. Un hombre de 25 años y una mujer de 36 fueron llevados a la Alcaidía, mientras que un adolescente de 16 fue trasladado a la División Minoridad.

Dos adultos fueron detenidos en Paraná tras la denuncia de una mujer que aseguró que tres personas la amenazaban y arrojaban piedras contra su vivienda. Entre las personas señaladas había un adolescente de 16 años.

 

La mujer solicitó asistencia a través del 911. A partir del llamado, efectivos policiales acudieron a la intersección de Gianelli y Ceferino Namuncurá.

 

Según el relato de la denunciante, los involucrados eran un joven de 25 años, una mujer de 36 y el adolescente. La mujer manifestó que ya mantenía inconvenientes con los tres.

 

El procedimiento policial

 

Al llegar al lugar, los efectivos demoraron a las tres personas señaladas por la denunciante.

 

La Policía dio intervención al fiscal de turno y le comunicó lo ocurrido durante el procedimiento en Paraná.

 

 

El fiscal dispuso la detención del joven de 25 años y de la mujer de 36. La situación del adolescente quedó a cargo de la fiscalía de Menores.

 

El traslado de los involucrados

 

Tras la orden de detención, los dos adultos fueron trasladados a la Alcaidía de Paraná.

Para el adolescente, el fiscal de Menores dispuso un traslado a la División Minoridad.

 

La intervención concluyó con el ingreso de los mayores a la Alcaidía y la derivación del joven de 16 años a la dependencia especializada.

Temas:

Paraná amenazas detenidos
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