Denunció que la amenazaban y apedreaban su casa en Paraná: detuvieron a dos adultos

Dos adultos fueron detenidos en Paraná tras la denuncia de una mujer que aseguró que tres personas la amenazaban y arrojaban piedras contra su vivienda. Entre las personas señaladas había un adolescente de 16 años.

La mujer solicitó asistencia a través del 911. A partir del llamado, efectivos policiales acudieron a la intersección de Gianelli y Ceferino Namuncurá.

Según el relato de la denunciante, los involucrados eran un joven de 25 años, una mujer de 36 y el adolescente. La mujer manifestó que ya mantenía inconvenientes con los tres.

El procedimiento policial

Al llegar al lugar, los efectivos demoraron a las tres personas señaladas por la denunciante.

La Policía dio intervención al fiscal de turno y le comunicó lo ocurrido durante el procedimiento en Paraná.

El fiscal dispuso la detención del joven de 25 años y de la mujer de 36. La situación del adolescente quedó a cargo de la fiscalía de Menores.

El traslado de los involucrados

Tras la orden de detención, los dos adultos fueron trasladados a la Alcaidía de Paraná.

Para el adolescente, el fiscal de Menores dispuso un traslado a la División Minoridad.

La intervención concluyó con el ingreso de los mayores a la Alcaidía y la derivación del joven de 16 años a la dependencia especializada.