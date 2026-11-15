Dos jóvenes heridos de gravedad al chocar una moto y una camioneta con tráiler en la Ruta 12

Dos jóvenes resultaron heridos el sábado 14 de noviembre tras un choque entre una moto y una camioneta con tráiler en la Ruta 12. La colisión ocurrió alrededor de las 17.30, a la altura del kilómetro 425, entre Aldea María Luisa y Colonia Reffino.

El jefe de la comisaría de María Luisa, Esteban Gómez, precisó que en el choque estuvieron involucradas una Honda Twister CB 250 y una Toyota Hilux que llevaba un tráiler.

Según el jefe policial, ambos vehículos circulaban de norte a sur por la Ruta 12, en dirección desde Paraná hacia Crespo.

Quiénes viajaban en los vehículos

La moto era conducida por un joven de 21 años domiciliado en el ejido de Cerrito. Viajaba acompañado por una joven de 18 años, oriunda de Bovril.

En la camioneta iban un hombre de 51 años, domiciliado en Crespo, y su hijo de 16. El adulto estaba al volante de la Toyota Hilux.

Los dos ocupantes de la moto fueron trasladados a un centro asistencial de Crespo. Durante la noche del sábado permanecían bajo atención médica, a la espera de los resultados de los estudios para determinar la gravedad de las lesiones.

Las pericias sobre el choque en la Ruta 12

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar del impacto. Las pericias buscan establecer cómo se produjo la colisión entre la moto y la camioneta.

“De acuerdo a los primeros testimonios recabados, las maniobras a analizar están vinculadas a acciones de sobrepaso”, señaló Gómez.

La causa del choque quedó pendiente del resultado de las pericias. Los primeros testimonios orientan el análisis hacia un posible sobrepaso en el tramo de la Ruta 12 que une Aldea María Luisa y Colonia Reffino.