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Haciendo Comunidad Desarrollo industrial y oportunidades comerciales

Treinta empresas participaron de un encuentro para fortalecer la cadena porcina

El programa Alianzas con Valor reunió en Seguí a 30 empresas entrerrianas para promover acuerdos comerciales entre industrias y proveedores. La jornada buscó impulsar la producción local y ampliar las oportunidades de negocios dentro de la cadena porcina.

15 de Noviembre de 2026
Alianzas con Valor.
Alianzas con Valor. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

El programa Alianzas con Valor reunió en Seguí a 30 empresas entrerrianas para promover acuerdos comerciales entre industrias y proveedores. La jornada buscó impulsar la producción local y ampliar las oportunidades de negocios dentro de la cadena porcina.

El programa provincial Alianzas con Valor reunió a 30 empresas de Entre Ríos en Seguí, en una jornada destinada a fortalecer los vínculos comerciales entre industrias y proveedores vinculados a la cadena porcina. El encuentro se desarrolló en el salón auditorio de la Cooperativa de Agua Potable de la localidad y fue organizado por la Secretaría de Industria junto a la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper). Durante el encuentro, las empresas participantes presentaron sus productos, servicios y necesidades de abastecimiento, generando un espacio de intercambio directo entre industrias compradoras y potenciales proveedores entrerrianos. La iniciativa busca ampliar las oportunidades comerciales, fortalecer las cadenas de valor y promover una mayor participación de la producción local en los procesos industriales de la provincia.

 

El secretario de Industria, Catriel Tonutti, destacó la importancia de generar condiciones que favorezcan el crecimiento del sector privado y la integración productiva: "Desde la provincia asumimos la enorme responsabilidad de generar las condiciones para el desarrollo. Entendemos que el crecimiento de Entre Ríos tiene que ver con el sector privado". Señaló además que el intercambio entre empresas y cadenas de valor estratégicas resulta fundamental para el desarrollo industrial: "El 45 por ciento de lo que se produce hoy en la provincia se va a industrializar a otras provincias, y esa es una matriz que queremos cambiar. Queremos que la industria de Entre Ríos se nutra de trabajo entrerriano".

 

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Foto: Gobierno de Entre Ríos.

 

Por su parte, el intendente local, Edgardo Müller; valoró la realización de la jornada en la localidad y el acompañamiento del gobierno provincial: "Quiero agradecer al gobernador y a la provincia por llevar adelante este tipo de programa. Estas alianzas significan un importante desarrollo industrial y comercial para toda la provincia", manifestó.

 

Más oportunidades para la industria entrerriana

 

Alianzas con Valor es un programa provincial de desarrollo de proveedores que busca vincular las necesidades de las grandes industrias con las capacidades productivas de las pequeñas y medianas empresas entrerrianas.

 

Foto: Gobierno de Entre R&iacute;os.
Foto: Gobierno de Entre Ríos.

La metodología contempla el relevamiento de las demandas industriales, la identificación de proveedores locales y la realización de encuentros comerciales.

 

De esta manera, el gobierno provincial continúa promoviendo la sinergia entre empresas, el desarrollo de proveedores locales y la generación de nuevas oportunidades de negocios para fortalecer la industria entrerriana.

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