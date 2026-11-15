Programa apícola en Entre Ríos: entregarán colmenas y equipamiento a productores y hay tiempo para inscribirse

El programa apícola en Entre Ríos mantiene abierta una convocatoria para que pequeños productores accedan a colmenas y equipamiento destinado a fortalecer y diversificar su actividad. La iniciativa provincial contempla dos líneas de apoyo para familias productoras de menor escala, con inscripciones disponibles hasta el 18 de diciembre de 2026.

La primera alternativa consiste en la entrega de kits de 20 colmenas para productores individuales que posean hasta 150 unidades. La segunda está destinada a quienes tengan entre 151 y 300 colmenas y ofrece módulos tecnológicos para diversificar la producción mediante la obtención de polen y propóleo.

La convocatoria prioriza la participación de mujeres apicultoras y jóvenes que comenzaron recientemente en la actividad. El objetivo es promover la equidad de género, el arraigo rural y el fortalecimiento de las unidades productivas familiares.

Qué productores pueden acceder al programa

Para solicitar los beneficios, los interesados deben desarrollar su actividad en alguno de los 11 departamentos priorizados: Feliciano, Federal, Federación, Concordia, Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Tala, Uruguay y Gualeguaychú.

El programa es ejecutado por el Gobierno de Entre Ríos, mediante la Unidad Ejecutora Provincial, con financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en el marco del programa Prosaf.

Además de las líneas individuales, contempla herramientas destinadas a cooperativas y créditos para mejorar salas de extracción. También incluye capacitaciones sobre manejo apícola, sanidad, agroecología, cooperativismo y agregado de valor.

Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

Los productores interesados deberán completar el formulario disponible en el sitio oficial www.entrerios.gov.ar/programaapicola/ y adjuntar la documentación requerida para acceder a las herramientas de inversión.

La iniciativa también prevé obras de infraestructura vial, entre ellas mejoras en cuatro accesos a salas de extracción apícolas y en el camino productivo Maciá-Guardamonte.

Para obtener información sobre los requisitos y las modalidades de inversión, se puede contactar a la Coordinación de Apicultura al 343-4207957 o escribir a apiculturafidaentrerios@gmail.com. El plazo de inscripción para las dos líneas destinadas a productores individuales finaliza el 18 de diciembre.