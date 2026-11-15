Cómo actúa un trabajador ganadero para retirar los animales en las Islas ante la creciente del río Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La creciente del río Paraná obligó a modificar las tareas ganaderas en las islas frente a Villa Urquiza. Un productor explicó a Elonce cómo organizan el traslado de los animales, por qué utilizan embarcaciones en lugar de caballos y qué dificultades enfrentan para llevar la hacienda a tierra firme.
La creciente del río Paraná obligó a los productores ganaderos a retirar la hacienda de las islas y trasladarla hacia campos ubicados en tierra firme. En la isla Peruquero, frente a Villa Urquiza, departamento Paraná, el productor Osvaldo Mayr organizó un operativo junto a familiares y trabajadores rurales para movilizar los animales en medio de sectores inundados, con embarcaciones y recorridos modificados por el avance del agua.
Durante una entrevista con Elonce, realizada el sábado, el productor detalló que el trabajo había comenzado tres días antes con la concentración del ganado. Al momento del relevamiento, todavía quedaban entre 100 y 150 animales por retirar, además de una tropilla de caballos.
"Hace tres días que empezamos a juntar la hacienda y ayer comenzamos a sacar animales. Estamos trabajando con 80 u 85 centímetros de agua en los cargaderos", explicó Mayr, quien señaló que hasta ese momento no habían registrado animales heridos.
Cómo retiran el ganado de las islas inundadas
El procedimiento comenzó con la reunión de los animales distribuidos en los campos isleños. Una vez concentrados, los trabajadores organizaron su desplazamiento hacia los sectores desde donde podían ser trasladados a tierra firme.
Sin embargo, la profundidad del agua modificó las tareas habituales. Los caballos, utilizados normalmente para recorrer los campos y conducir la hacienda, debieron ser reemplazados por embarcaciones.
"Estamos trabajando con los respectivos salvavidas, con lanchas de apoyo y piraguas, tratando de correr el menor riesgo posible. Ya no se sale al campo a caballo porque es demasiada la cantidad de agua que hay. Todo lo hacemos con embarcaciones", explicó el productor.
La importancia de los baqueanos y el trabajo en equipo
El operativo requirió la participación de aproximadamente una docena de personas. Entre ellas había familiares del productor, colaboradores y trabajadores rurales con experiencia en el territorio.
El conocimiento de los caminos, los sectores más profundos y los lugares adecuados para conducir la hacienda resultó fundamental para organizar los movimientos.
"Somos unas 11 o 12 personas. Ahora que hay agua se necesita menos gente, pero más baqueanos. Vinieron nuestros hijos, mi sobrino y algunos muchachos a los que les toca por primera vez", comentó Mayr.
Las lluvias complicaron el traslado de los animales
Las precipitaciones registradas durante la noche del viernes provocaron nuevas dificultades. En la isla cayeron aproximadamente 38 milímetros de lluvia y se registraron dos episodios de granizo, lo que afectó las condiciones del terreno.
El plan inicial contemplaba utilizar camiones para transportar la hacienda desde la costa. No obstante, los vehículos no pudieron acercarse hasta el lugar previsto para la carga y fue necesario continuar el traslado mediante arreo.
"Ya teníamos preparados los camiones para no tener que sacar la hacienda en arreo, pero después de la lluvia no pudieron arrimarse a la costa. Entonces estamos sacando todo en arreo", relató. Los animales fueron desembarcados en Puerto Celina y posteriormente conducidos durante aproximadamente dos kilómetros hasta los corrales y campos preparados para recibirlos.
Qué hacen los productores con el ganado después de retirarlo
Una vez que los animales llegan a tierra firme, comienza otra etapa del trabajo: garantizarles alimentación y disponer de terrenos adecuados durante el tiempo que permanezcan fuera de las islas.
En el caso de Mayr, la hacienda fue trasladada hacia campos propios ubicados en Villa Urquiza. Allí habían preparado reservas de alimento para afrontar la creciente.
"Estamos llevando los animales a nuestros campos en Villa Urquiza. Tenemos rollos, maíz molido y avena picada. Vamos a tratar de aguantar todo lo que podamos sin tener que salir a arrendar otros campos", señaló.
El productor también advirtió que conseguir terrenos disponibles no siempre resulta sencillo, debido a las condiciones de infraestructura, acceso al agua y sanidad animal que deben reunir los establecimientos.
La preparación anticipada ante la creciente del Paraná
La experiencia de inundaciones anteriores llevó a los productores a planificar con anticipación el traslado de los animales y el almacenamiento de alimentos.
Mayr recordó las crecientes de 2016 y 2017, cuando las complicaciones continuaron incluso después de retirar la hacienda de las islas, debido a las elevadas temperaturas y las lluvias que afectaron a los animales en los corrales.
Para afrontar la situación actual, habían acumulado reservas con las que estimaban sostener el ganado durante dos o tres meses. "Esto se venía anunciando desde hace por lo menos seis meses. Todos nos fuimos preparando con alimentos, rollos y semillas. En nuestro caso, tenemos para aguantar unos dos o tres meses. Después veremos qué sigue", afirmó.