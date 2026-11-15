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Policiales Grave episodio de violencia de género en Colonia Hambis

Intento de femicidio en Entre Ríos: le habría disparado a su pareja y luego se quitó la vida

Una mujer resultó herida de arma de fuego durante una presunta discusión de pareja en Colonia Hambis, departamento Colón. El hombre habría fallecido tras dispararse con la misma arma. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho.

15 de Noviembre de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Archivo Elonce.

Una mujer resultó herida de arma de fuego durante una presunta discusión de pareja en Colonia Hambis, departamento Colón. El hombre habría fallecido tras dispararse con la misma arma. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho.

Un presunto intento de femicidio seguido de suicidio en Colonia Hambis, departamento Colón, es investigado por la Justicia luego de que una mujer resultara herida de arma de fuego y un hombre presuntamente falleciera. El episodio habría ocurrido durante una discusión de pareja, aunque las circunstancias todavía no fueron esclarecidas.

 

 

De acuerdo con la información difundida por Radio Melody, la mujer recibió un disparo, mientras que el hombre se habría efectuado un tiro con la misma arma. Por el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre la secuencia de los hechos.

 

La investigación quedó a cargo del fiscal Blanc, quien intervino para determinar las circunstancias del episodio y establecer la mecánica de los disparos.

 

Investigan las circunstancias del hecho

 

Una de las principales líneas de investigación apunta a establecer si se trató de un intento de femicidio seguido de suicidio, hipótesis que todavía no fue confirmada oficialmente.

 

Los investigadores deberán reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que ambos resultaron alcanzados por disparos de arma de fuego.

 

En tanto, se aguardaba información oficial sobre el estado de salud de la mujer y las circunstancias del presunto fallecimiento del hombre. La causa permanecía bajo investigación de la Fiscalía local.

Temas:

Violencia de género Femicidio
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