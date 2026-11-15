Allanamiento por violencia de género: secuestraron una escopeta y municiones y detuvieron a una mujer

Secuestraron una escopeta y municiones y detuvieron a una mujer

Un allanamiento por violencia de género terminó con el secuestro de una escopeta, numerosas municiones de distintos calibres y la detención de una mujer de 41 años. El procedimiento fue realizado este domingo por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en el marco de una investigación judicial en Concordia.

El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Moulins y Villaguay, a partir de una orden de allanamiento dispuesta por la fiscal interviniente, identificada como Dra. Sole.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos policiales encontraron una escopeta calibre 16 de doble caño, junto con cartuchos de diferentes calibres. Los elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia.

Secuestraron un arma de fuego y municiones

Según la información policial, entre los elementos incautados se contabilizaron 11 cartuchos calibre .40, seis cartuchos calibre 9 milímetros, una vaina servida calibre .45 y un cartucho calibre 32. Además, los investigadores secuestraron 11 cartuchos para escopeta calibre 16.

Por disposición de la fiscal Julia Rivoira, se concretó el secuestro del armamento y se ordenó la detención de una mujer de 41 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

La investigación continúa en el ámbito judicial. Hasta el momento, no se informaron detalles sobre la participación atribuida a la detenida ni sobre las circunstancias que dieron origen a la causa por violencia de género.