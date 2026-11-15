Anticipan una semana con inestabilidad y lluvias en Entre Ríos: en qué provincias podrían caer hasta 200 milímetros

REDACCIÓN ELONCE
El SMN anticipa jornadas cálidas, nubosidad variable y posibles tormentas en Entre Ríos entre el 16 y el 23 de noviembre. En tanto, Meteored advierte por precipitaciones intensas en distintas regiones del país, con acumulados cercanos a los 200 milímetros en el noreste.
Lluvias en Entre Ríos. El pronóstico del tiempo para la semana del 16 al 23 de noviembre de 2026 anticipa un período de marcada inestabilidad en gran parte de Argentina, con lluvias y tormentas que podrían dejar acumulados cercanos a los 200 milímetros en sectores del noreste.
La meteoróloga Marina Fernández, de Meteored, advirtió que los fenómenos más intensos se concentrarían entre el lunes 16 y el viernes 20, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas cálidas y precipitaciones intermitentes en Entre Ríos.
El escenario meteorológico genera especial atención en el Litoral, debido a la creciente del río Paraná y a la saturación de los suelos en diferentes sectores de la región. Las nuevas precipitaciones podrían complicar la situación de las poblaciones ribereñas, donde se mantienen tareas de monitoreo y asistencia por el avance del agua.
De acuerdo con el informe de Fernández, una extensa zona de bajas presiones favorecerá la formación de tormentas en distintas provincias. Los modelos meteorológicos proyectan acumulados superiores a los valores habituales para esta época del año, especialmente en el noreste argentino (NEA), donde algunas localidades podrían recibir más de 180 milímetros durante la semana.
Lunes 16: tormentas y temperaturas de hasta 40 grados
La semana comenzará con condiciones meteorológicas contrastantes. Mientras el norte argentino registrará temperaturas elevadas, una amplia franja del centro y oeste del país presentará condiciones favorables para el desarrollo de tormentas, algunas localmente fuertes.
En el oeste de Formosa y Chaco, junto con el este de Salta y Jujuy, las temperaturas podrían alcanzar los 40 grados durante la tarde del lunes. En sectores del Litoral también se esperan registros elevados, cercanos a los 35 grados en el sur de Corrientes y el centro de Santa Fe.
En paralelo, un centro de baja presión atravesará el norte de la Patagonia y favorecerá precipitaciones en Neuquén, el sur de Río Negro y el norte de Chubut. Según Meteored, los acumulados podrían alcanzar los 50 milímetros entre la noche del domingo y la tarde del lunes.
Las provincias que podrían registrar tormentas fuertes
El informe meteorológico también anticipó inestabilidad en Mendoza, San Luis, Córdoba, el centro y norte de La Pampa, el oeste de Santa Fe, el sur de La Rioja y Catamarca, Tucumán y el sur de Santiago del Estero.
A estas regiones se sumarán amplios sectores de la provincia de Buenos Aires, particularmente su franja noroeste, centro y sudeste. Allí podrían desarrollarse tormentas de distinta intensidad, acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos relativamente cortos.
La combinación de humedad disponible, temperaturas elevadas y sistemas de baja presión será uno de los principales factores que favorecerán estos fenómenos. La intensidad de las lluvias dependerá de la evolución de cada sistema meteorológico.
Martes 17: las tormentas avanzarán hacia el noreste
El martes 17, la mayor inestabilidad se trasladará hacia el noreste argentino. Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, junto con el norte de Santiago del Estero, se encontrarán entre las provincias con mayor probabilidad de tormentas fuertes.
Según el informe de Meteored, el SMN había emitido alertas para esos sectores ante la posibilidad de fenómenos localmente intensos o puntualmente severos. Los acumulados podrían alcanzar los 70 milímetros, con ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.
Durante la madrugada y la mañana también podrían registrarse lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras tanto, el avance de aire más fresco desde el sur favorecerá un descenso térmico en el centro del país, con máximas inferiores a los 30 grados.
Miércoles 18: un ciclón se instalará frente a Buenos Aires
Para el miércoles 18, el sistema de baja presión que atravesará inicialmente el norte patagónico se desplazará hacia el océano Atlántico y se ubicará al este de la provincia de Buenos Aires.
Este proceso favorecerá la regeneración de precipitaciones sobre el noreste de Chubut, las costas de Río Negro y el sur bonaerense. También se esperan vientos del sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en distintos sectores.
En el AMBA, las ráfagas podrían superar los 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche. Al mismo tiempo, el noreste argentino continuará bajo condiciones inestables, con lluvias que podrían superar los 60 milímetros en 24 horas sobre el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa, y el oeste de Corrientes.
Jueves 19 y viernes 20: preocupación por nuevas lluvias intensas
El jueves 19 se prevé una nueva intensificación de las tormentas sobre Corrientes, sectores de Chaco y el norte de Santa Fe. Según las proyecciones del modelo europeo ECMWF citadas por Fernández, los acumulados podrían ubicarse entre 50 y 60 milímetros, con registros superiores de manera localizada.
También podrían desarrollarse chaparrones y tormentas en sectores de Cuyo, La Pampa y Córdoba. El escenario mantendrá condiciones de inestabilidad en una extensa porción del territorio argentino.
Para el viernes 20, Meteored anticipó otra jornada con tormentas fuertes o localmente severas en el este de Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones. Los acumulados puntuales podrían alcanzar los 80 milímetros, mientras que Tucumán y Córdoba también presentarían condiciones favorables para fenómenos intensos.
Entre Ríos: cómo estará el tiempo durante la semana
En Entre Ríos, las previsiones atribuidas al Servicio Meteorológico Nacional anticipan una semana con temperaturas cálidas, nubosidad variable y períodos de inestabilidad. El lunes 16 comenzará con condiciones mayormente estables y máximas cercanas a los 30 grados.
Para el martes 17 se prevé un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en algunos sectores de la provincia. Las máximas se mantendrían entre los 28 y 30 grados, mientras que las mínimas rondarían los 17 a 20 grados.
El miércoles 18 presentaría mayor nubosidad y condiciones variables. Durante el jueves 19 podrían registrarse nuevas precipitaciones, con períodos de mejora temporaria. La distribución de las lluvias será desigual, por lo que algunas localidades podrían recibir mayores acumulados que otras.
Qué se espera para el viernes y el fin de semana
Para el viernes 20, las perspectivas mantienen la posibilidad de precipitaciones en sectores entrerrianos, aunque con intervalos de estabilidad. El ingreso de vientos del sur y sudeste podría provocar un descenso moderado de las temperaturas mínimas.
El sábado 21 y domingo 22 continuarían las condiciones de nubosidad variable, con temperaturas templadas a cálidas y probabilidad de nuevas lluvias aisladas. Las máximas se ubicarían mayormente entre los 26 y 29 grados, con mañanas algo más frescas.
Hacia el lunes 23, el panorama presenta mayor incertidumbre debido a la distancia temporal del pronóstico. Por ese motivo, será necesario seguir las actualizaciones del SMN para determinar la evolución de las precipitaciones y eventuales alertas meteorológicas.
La creciente del Paraná aumenta la preocupación por las lluvias
Uno de los aspectos centrales del informe de Marina Fernández fue la situación hídrica del noreste argentino. La meteoróloga advirtió que las nuevas precipitaciones llegarían a una región donde los suelos presentan saturación y numerosos cursos de agua registran niveles elevados.
El avance de la creciente del río Paraná hacia el sur constituye un factor adicional de preocupación. En las zonas ribereñas, las lluvias intensas podrían dificultar el escurrimiento y agravar los inconvenientes asociados con los desbordes.
La evolución de los sistemas de tormentas y las actualizaciones oficiales permitirán precisar qué áreas recibirán las precipitaciones más importantes durante la semana.