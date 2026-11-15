La Selección Argentina cerrará la fecha FIFA en Córdoba: cómo se prepara para Costa Rica

La Selección Argentina retomó los entrenamientos el sábado 14 de noviembre en Ezeiza, después de perder 2-1 ante Uruguay en la Bombonera. El plantel volverá a practicar este domingo y viajará el lunes a Córdoba para enfrentar a Costa Rica.

Scaloni dividió al plantel según los minutos que disputó cada futbolista ante el equipo dirigido por Diego Forlán. Los titulares hicieron ejercicios regenerativos en el gimnasio y luego trabajaron con los fisioterapeutas.

Quienes ingresaron desde el banco y quienes no jugaron hicieron fútbol en el campo. El ensayo fue de once contra once, en tres bloques de 15 minutos, y contó con futbolistas del Sub 20 que realizan un microciclo en el predio.

La agenda antes del viaje a Córdoba

La Selección Argentina tiene previsto volver a entrenarse este domingo 15, a las 18.30. La práctica se realizará a puertas cerradas en Ezeiza.

La salida hacia Córdoba está programada para el lunes 16 a las 10.30. Una vez en la provincia, Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa, con horario por confirmar.

El cuerpo técnico también programó un entrenamiento para la tarde del lunes. La sede y el horario de esa práctica todavía están pendientes de definición.

Cuándo juega la Selección Argentina ante Costa Rica

El amistoso contra Costa Rica se disputará el martes 17 de noviembre a las 20. El encuentro se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes.

Será el segundo compromiso de la Selección Argentina en esta fecha FIFA. El primero se jugó el viernes 13 en la Bombonera y terminó con victoria de Uruguay.

La formación ante Costa Rica todavía no fue anunciada. El encuentro en Córdoba cerrará la fecha FIFA de noviembre para el equipo de Scaloni.