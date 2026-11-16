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Ronaldinho volvió a jugar a los 46 años y dejó abierta la puerta: “Si me llaman, vuelvo”

El campeón del mundo con Brasil fue titular en el triunfo de Ravenna por 2 a 0 ante Forlì y participó en la jugada del primer gol. Después de su primer partido oficial en 11 años, contó qué sintió al volver al vestuario y habló de la posibilidad de jugar otra vez.

16 de Noviembre de 2026
Ronaldinho.
Ronaldinho.

El campeón del mundo con Brasil fue titular en el triunfo de Ravenna por 2 a 0 ante Forlì y participó en la jugada del primer gol. Después de su primer partido oficial en 11 años, contó qué sintió al volver al vestuario y habló de la posibilidad de jugar otra vez.

Ronaldinho volvió a disputar un partido oficial a los 46 años y dejó abierta la posibilidad de jugar otra vez. El brasileño fue titular el domingo 15 de noviembre en el triunfo de Ravenna por 2 a 0 ante Forlì, por la fecha 14 de la Serie C de Italia.

 

“Todavía no lo sé, no descarto volver. Depende del presidente. Si me llaman, vuelvo”, dijo el futbolista después de jugar todo el primer tiempo en el estadio Bruno Benelli.

 

 

Fue su primera presentación oficial en 11 años. La anterior había sido el 26 de septiembre de 2015, cuando jugó para Fluminense en la victoria por 2 a 0 ante Goiás por el campeonato brasileño.

 

Cómo fue su regreso a la cancha

 

Con la camiseta número 10, Ronaldinho participó en la jugada que abrió el marcador. Giulio Donati convirtió a los 36 minutos y puso en ventaja a Ravenna en el clásico de la Romaña.

 

El brasileño fue reemplazado en el entretiempo y dio una vuelta por el campo para saludar al público. Los hinchas lo despidieron de pie y con aplausos.

 

 

Ravenna amplió la diferencia a los 58 minutos con un gol de Simone Rabbi. El tanto selló el 2 a 0 ante Forlì.

 

Qué dijo Ronaldinho sobre volver al vestuario

 

El campeón del mundo en 2002 contó que uno de los momentos que más disfrutó fue la previa con el plantel. “Fue hermoso estar acá, jugar y vivir todos esos momentos en el vestuario”, expresó.

Ronaldinho también destacó que compartió la cancha con futbolistas que crecieron viéndolo jugar. Dijo que el primer tiempo se le pasó rápido y que esa era una sensación que ya tenía durante su carrera.

 

El exjugador de Barcelona también habló sobre las selecciones de Brasil e Italia. “Espero que puedan volver a ganar Mundiales y jugar un gran fútbol”, señaló.

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