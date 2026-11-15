Juventud Unida eliminó a Atlético Paraná por penales y jugará la final del Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú consiguió una importante clasificación en el Torneo Regional Federal Amateur. En el estadio De los Eucaliptus, el conjunto entrerriano superó por 5 a 3 a Atlético Paraná en la definición por penales y se metió en la final de la Región Litoral Sur, luego de una semifinal cargada de tensión.

El encuentro terminó 1 a 1 en el tiempo reglamentario, el mismo resultado que necesitaba Atlético para forzar la definición desde los doce pasos, después del empate sin goles registrado en el partido de ida, disputado en el estadio Pedro Mutio de Paraná.

Crédito: MR Fotografía.

El Decano paranaense golpeó primero a los 25 minutos del primer tiempo, cuando Maximiliano Ibáñez puso en ventaja a la visita. Cuatro minutos después, Atlético Paraná sufrió la expulsión de Facundo Cima, por lo que debió afrontar gran parte del encuentro con un jugador menos.

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En el complemento, Juventud Unida tomó mayor protagonismo y encontró el empate a los 17 minutos. Joaquín Acevedo fue el encargado de marcar el 1 a 1 que volvió a dejar abierta la serie.

El conjunto de Gualeguaychú buscó la victoria durante el resto del partido, pero no consiguió romper la resistencia del equipo paranaense. Tras siete minutos de adición, el árbitro señaló el final y la clasificación se resolvió mediante tiros desde el punto del penal.

Juventud Unida fue más efectivo desde los doce pasos

En la definición, el equipo dirigido por Daniel Waldner mostró mayor precisión y se impuso por 5 a 3.

Federico López abrió la serie para Juventud Unida. Luego, el arquero Francisco Peralta tuvo una intervención determinante al contener el remate de Mateo Hernández, cuyo disparo también terminó impactando en el palo.

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Aramis Serafini amplió la ventaja y Damián De Hoyos convirtió el tercer penal del conjunto local. Jorge Labaroni anotó el cuarto y Agustín Benedetti se encargó de sellar la clasificación.

Por el lado de Atlético Paraná marcaron Raúl Albornoz, Nahuel Franco y Agustín Albano, aunque no alcanzó para evitar la eliminación.

El festejo se desató en el estadio De los Eucaliptus, donde Juventud Unida consiguió avanzar a la instancia decisiva de la Región Litoral Sur.

El rival del conjunto de Gualeguaychú será Colón de San Justo, que consiguió su clasificación tras superar a Ben Hur de Rafaela por un global de 4 a 1.