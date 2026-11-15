“Un cafecito, riquito, riquito”: la canción creada con inteligencia artificial que se volvió viral

“Un cafecito, riquito, riquito; una sonrisita, bonita, bonita”. La frase se convirtió en uno de los audios más repetidos de las redes sociales durante las últimas semanas. Se trata de un fragmento de “Bonito, Bonito”, una canción que conquistó TikTok e Instagram y despertó curiosidad por una particularidad: su intérprete es un personaje virtual desarrollado con inteligencia artificial.

El tema aparece en las plataformas digitales bajo el nombre de Thiago Navarro, una identidad artística creada por el compositor y productor cubano Anier Cruz Revilla. A través de herramientas de inteligencia artificial, el proyecto combina composiciones humanas con voces, instrumentos e imágenes generadas digitalmente.

Quién canta la canción del cafecito

Aunque muchos usuarios inicialmente creyeron que se trataba de un cantante convencional, Thiago Navarro no es una persona real. Es un artista virtual cuyo proyecto fue desarrollado para interpretar canciones creadas por Anier Cruz Revilla.

“Bonito, Bonito” fue lanzada en agosto de 2026 y propone un mensaje sencillo: disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Su letra menciona situaciones cotidianas como tomar café, recibir una sonrisa, compartir un abrazo o salir a pasear.

La combinación de una melodía alegre, frases cortas, diminutivos y rimas repetitivas contribuyó a que el estribillo se instalara rápidamente entre los contenidos más compartidos.

Del éxito viral a los memes por el hartazgo

La popularidad de la canción también generó una reacción inesperada: mientras algunos usuarios no dejan de compartirla, otros aseguran estar cansados de escucharla en prácticamente todos los videos.

El estribillo se convirtió en material para memes y bromas sobre su repetición constante. Incluso, algunos creadores de contenido expresaron públicamente su agotamiento frente al fenómeno.

Así, la canción consiguió mantenerse en las conversaciones digitales tanto por quienes disfrutan de su ritmo como por quienes ya no quieren volver a escuchar la frase del cafecito.

El debate por la inteligencia artificial en la música

Más allá de su viralidad, el caso de Thiago Navarro abrió interrogantes sobre el futuro de la industria musical y el papel de la inteligencia artificial en la creación artística.

La autoría, los derechos de propiedad intelectual y el uso de voces sintéticas son algunos de los puntos que generaron discusión. El fenómeno también evidenció cómo un proyecto musical sin un intérprete humano puede alcanzar una enorme difusión a través de las redes sociales.