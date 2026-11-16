REDACCIÓN ELONCE
El accidente de tránsito en el centro de Paraná ocurrió en calle Italia, a pocos metros de Perú. Un Chevrolet Corsa impactó contra una motocicleta Motomel de 150 cilindradas. Una mujer de 35 años fue trasladada al Hospital San Martín.
Un accidente de tránsito en calle Italia, a pocos metros de Perú, en pleno centro de Paraná, dejó como saldo una mujer lesionada que debió ser trasladada al Hospital San Martín, confirmaron a Elonce fuentes policiales. El siniestro ocurrió en la noche de este lunes e involucró a un automóvil Chevrolet Corsa negro y una motocicleta Motomel de 150 cilindradas.
Según la información recabada por Elonce en el lugar, la persona que sufrió las consecuencias del impacto fue Jimena Jiménez, de 35 años, quien viajaba como acompañante en la motocicleta. La mujer cayó al pavimento luego de que el automóvil chocara contra el rodado de menor porte.
Personal policial de Comisaría Primera intervino en el procedimiento y confirmó que la mujer fue derivada al Hospital San Martín para su evaluación médica. De acuerdo con los primeros datos, las lesiones no revestían gravedad, aunque se aguardaba una evaluación médica completa, se indicó a este medio.
Cómo ocurrió el accidente en calle Italia
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, al momento del siniestro había una importante circulación vehicular sobre calle Italia. Por motivos que se intentaban establecer, varios conductores frenaron repentinamente, lo que provocó una situación de riesgo.
El motociclista consiguió detener su marcha, sin impactar contra el vehículo que circulaba delante. Sin embargo, el conductor del Chevrolet Corsa no habría advertido a tiempo la frenada y terminó chocando la motocicleta desde atrás.
Como consecuencia del impacto, la acompañante perdió el equilibrio y cayó sobre la calzada. Las circunstancias del hecho quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.
Interrupción del tránsito y operativo policial
Tras el accidente, se dispuso un corte de circulación en la zona de calles Italia e Ibavio, mientras se desarrollaba el procedimiento policial. El hecho ocurrió en inmediaciones del Club Recreativo.
Familiares de los involucrados se acercaron al lugar y permanecieron mientras los efectivos realizaban las tareas correspondientes. Según se informó desde el móvil de Elonce, la situación se desarrolló sin incidentes entre las partes.
La intervención policial permitió ordenar la circulación y avanzar con las actuaciones para establecer las circunstancias del choque, mientras la principal preocupación se centró en la evolución de la mujer hospitalizada.