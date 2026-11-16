REDACCIÓN ELONCE
La segunda edición de Remando Disfrazados reunió a unos 25 chicos en la Escuela Municipal de Canotaje de Paraná. Entre disfraces, juegos y actividades acuáticas, los participantes compartieron una jornada especial. Elonce conoció los detalles y las propuestas para el verano.
La segunda edición de Remando Disfrazados se realizó en la Escuela Municipal de Canotaje de Paraná, donde alrededor de 25 chicos participaron de una jornada recreativa que combinó disfraces, juegos y actividades en el agua. La iniciativa, organizada como parte del cierre del ciclo anual, buscó promover la integración, la amistad y el disfrute del río a través de una propuesta diferente.
En diálogo con Elonce, Pablo Taulada, profesor y entrenador de la institución, destacó la participación de los alumnos y el acompañamiento de sus familias. La actividad volvió a desarrollarse luego de la experiencia del año pasado y contó con una concurrencia que superó las expectativas de los organizadores.
“Estuvo muy buena la segunda edición. La concurrencia fue buena, los chicos se ocuparon y los padres se coparon. La idea siempre es hacer algo distinto con los chicos y divertirse”, expresó Taulada al realizar un balance de la jornada.
Cómo surgió la propuesta de remar disfrazados
La iniciativa nació durante una actividad que los integrantes de la escuela realizaron en el islote Curupí. En aquella oportunidad, surgió la posibilidad de trasladar al agua una celebración con disfraces, aprovechando el entorno natural del río Paraná.
“Esta propuesta salió el año pasado, cuando estuvimos en el islote queriendo hacer algo diferente. Dijimos: ‘¿Por qué no lo hacemos en el agua? Disfrazarte y salir a remar no es nada ajeno con el río que tenemos’”, recordó el entrenador.
La respuesta de los alumnos fue positiva y permitió repetir la experiencia. En esta oportunidad, la convocatoria reunió a aproximadamente 25 participantes, quienes compartieron distintas actividades recreativas sobre el agua.
Los chicos contaron cómo vivieron la experiencia
Durante la cobertura de Elonce, algunos de los protagonistas compartieron sus sensaciones después de participar de los juegos. Renata, una de las alumnas, contó que era la primera vez que formaba parte de esta propuesta.
“Nos divertimos mucho y jugamos en el agua, en las tablas y todo”, expresó la niña, quien destacó las actividades que realizaron junto a sus compañeros.
Por su parte, Daira, que participó de las dos ediciones, valoró especialmente el compañerismo que se generó durante la jornada. “La pasamos re bien porque es un buen grupo”, manifestó.
Cuándo comienzan las inscripciones para la colonia de verano
Además de la actividad recreativa, Taulada adelantó cómo continuará el funcionamiento de la Escuela Municipal de Canotaje durante los próximos meses. Según explicó, el ciclo habitual finalizará el viernes y posteriormente comenzarán los preparativos para la temporada estival.
“El viernes terminamos el ciclo, nos tomamos una semana y después arrancamos con las inscripciones y la colonia”, indicó el profesor.
Las inscripciones comenzarán el 9 de diciembre, mientras que la colonia de verano tiene previsto iniciar sus actividades el 15 de diciembre. La propuesta estará organizada en dos grupos, divididos por edades, y se desarrollará diariamente durante tres horas, de 15:30 a 18:30.
Las actividades previstas y la situación del río Paraná
Entre las propuestas para la temporada, el entrenador mencionó la posibilidad de realizar travesías por el río. La primera podría concretarse durante diciembre y la segunda al finalizar la colonia, aunque ambas dependerán de las condiciones del Paraná. “Estamos viendo cómo viene el tema del río. Queremos hacer una travesía en diciembre y después, al finalizar la colonia, hacemos otra travesía”, adelantó.
Respecto de la creciente, reconoció que el escenario presenta dificultades para desarrollar algunas actividades, especialmente por la falta de sectores de costa donde detenerse. Sin embargo, aseguró que buscarán alternativas para continuar con las salidas cuando las condiciones lo permitan.
“Mientras podamos salir, todo positivo. Lo único es que no hay costa para parar, pero nos la rebuscamos y paramos donde se pueda. La idea es salir igual, con río bajo o alto. No se sale cuando el clima no ayuda”, explicó.
Cuáles son los requisitos para participar
Finalmente, Taulada invitó a las familias interesadas a acercarse a la Escuela Municipal de Canotaje para conocer las propuestas de verano. Aclaró que habrá cupos limitados y que la inscripción deberá realizarse con la presencia de un adulto responsable.
“Los requisitos son saber nadar, tener 13 años y que venga un padre, madre o tutor a anotarse”, señaló.
El entrenador explicó que la cantidad de participantes estará limitada por la capacidad de atención de los profesores. “La idea es que todos participen y conozcan nuestro río, que es tan lindo”, concluyó.